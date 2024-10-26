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【藝術文化】他們的日與夜 魏靖儀與汪奕聞的音樂對話

2024/10/26 05:30

鋼琴家汪奕聞（左）與小提琴家魏靖儀的音樂對話，分享在黑暗與光明之間自我療癒的生命體會。（新象提供）鋼琴家汪奕聞（左）與小提琴家魏靖儀的音樂對話，分享在黑暗與光明之間自我療癒的生命體會。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕一位是2015年伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠，一位是第6屆日本仙台國際音樂大賽銀獎暨觀眾獎得主，小提琴家魏靖儀與鋼琴家汪奕聞將以音樂對話，在「他們的日與夜」音樂會中，與觀眾分享在黑暗與光明之間自我療癒的生命體會，這場音樂會，也是兩人2025年首度攜手赴美演出前的暖身。

這場音樂會的組合，源於魏靖儀與汪奕聞今年合作發表的新專輯《Earthing安土》，其中一首〈床上的劇場〉小提琴與鋼琴二重奏，是作曲家張玹受醫院委託創作，取《易經．繫辭》中「安土敦乎仁，故能愛」的人本思維，透過音樂描述與共情，向面對生命的脆弱與幽暗的患者，傳遞關懷與愛。張玹表示，在創作之初，自己也曾因恐慌症所苦，導致嚴重自律神經失調，而創作歷程，則宛如一段覺知、內省、自癒的心靈之旅，期盼能做為陪伴病友每日作息的音樂。

提到這次音樂會曲目由〈床上的劇場〉開場，魏靖儀說，生活中常有的體會是，遭受到壓力後的情緒挫折，可藉由音樂舒緩，療癒，「這套曲目，是用很大的黑暗呈現出最純淨的光明。」汪奕聞則補充：「這套曲目有點像是從張玹這個種子長出來，接著蕭士塔科維奇的《G大調小提琴奏鳴曲》，第2樂章充滿能量，典型的蕭士塔科維奇，有時候甚至有點像是很原始的野人的咆嘯、最內心可能被壓抑的全部被釋放出來的那種能量，非常精采。」

下半場將演出克拉拉．舒曼的3首浪漫曲，汪奕聞說，克拉拉本身是沒有任何精神上的問題，但她的伴侶的確是遭受著精神的折磨，她也瞭解舒曼正在經歷著什麼，因此，這個浪漫曲非常動人心弦但並不沉重，是讓觀眾聽了有喘息作用的樂曲。最後呈獻羅伯特．舒曼的《D小調第2號小提琴奏鳴曲》就是很晚期的作品，也是非常精采。10月28日在台北國家音樂廳演出。

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