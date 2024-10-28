《藝術文化》愛樂劇工廠《老鼠娶親之公主不想嫁》 來一場童話冒險之旅

原創兒童歌舞劇《老鼠娶親之公主不想嫁》呈現精采童話世界。

（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕愛樂劇工廠好評原創兒童歌舞劇《老鼠娶親之公主不想嫁》，睽違4年，將於今年11月16、17日在台北表演藝術中心大劇院再度上演。

《老鼠娶親之公主不想嫁》劇情改編自民間童話，老鼠王國要在公主成年禮當天舉辦一場「鼠城比武招親」大會，但公主不想因此嫁給自己不喜歡的人，有相同經歷的老鼠皇后，決心挑戰古老傳統，幫助女兒逃離皇宮改變命運；而住在老鼠王國孤兒院裡的青青和小凱，在即將為鼠城公主舉行盛大慶典的這天，因緣際會認識了一位美麗的少女貝蒂（公主），共同經歷了一段充滿愛、勇氣、團結的冒險旅程。

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全劇由高天恒編導、朱怡潔作曲，集結國內多位劇場、音樂、設計領域的優秀人才共同製作。2024年升級版包含大量舞蹈元素，更加入歌隊演出多首動聽的歌曲，除第3度邀請兒童界人氣偶像柳丁哥哥（甘子禾）飾演男主角小凱，也首度加入幼幼台的天竺鼠姐姐張恆安、菠菜哥哥羅丘旭、番茄姐姐鍾艾琳，共同呈現精采童話世界。

2天的3場演出中，另分別邀請北市復興高中小學部合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團表演C班、北市靜心高中國小部合唱團共同演出。愛樂劇工廠表示，團隊20年來專注於製作出年齡無死角的在地原創音樂劇，打造歡樂、正向又充滿音樂的親子音樂劇王國，也盼藉此探討親子教育及孩子權益等議題。即日起至10月底購票可享優惠，詳詢OPENTIX。

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