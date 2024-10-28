自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《藝術文化》愛樂劇工廠《老鼠娶親之公主不想嫁》 來一場童話冒險之旅

2024/10/28 05:30

《藝術文化》愛樂劇工廠《老鼠娶親之公主不想嫁》 來一場童話冒險之旅原創兒童歌舞劇《老鼠娶親之公主不想嫁》呈現精采童話世界。
（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕愛樂劇工廠好評原創兒童歌舞劇《老鼠娶親之公主不想嫁》，睽違4年，將於今年11月16、17日在台北表演藝術中心大劇院再度上演。

《老鼠娶親之公主不想嫁》劇情改編自民間童話，老鼠王國要在公主成年禮當天舉辦一場「鼠城比武招親」大會，但公主不想因此嫁給自己不喜歡的人，有相同經歷的老鼠皇后，決心挑戰古老傳統，幫助女兒逃離皇宮改變命運；而住在老鼠王國孤兒院裡的青青和小凱，在即將為鼠城公主舉行盛大慶典的這天，因緣際會認識了一位美麗的少女貝蒂（公主），共同經歷了一段充滿愛、勇氣、團結的冒險旅程。

全劇由高天恒編導、朱怡潔作曲，集結國內多位劇場、音樂、設計領域的優秀人才共同製作。2024年升級版包含大量舞蹈元素，更加入歌隊演出多首動聽的歌曲，除第3度邀請兒童界人氣偶像柳丁哥哥（甘子禾）飾演男主角小凱，也首度加入幼幼台的天竺鼠姐姐張恆安、菠菜哥哥羅丘旭、番茄姐姐鍾艾琳，共同呈現精采童話世界。

2天的3場演出中，另分別邀請北市復興高中小學部合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團表演C班、北市靜心高中國小部合唱團共同演出。愛樂劇工廠表示，團隊20年來專注於製作出年齡無死角的在地原創音樂劇，打造歡樂、正向又充滿音樂的親子音樂劇王國，也盼藉此探討親子教育及孩子權益等議題。即日起至10月底購票可享優惠，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應