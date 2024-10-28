《藝術文化》《台灣文學精選》日譯本首冊出版 黃麗群談台灣文學魅力

《近未來短篇集》譯者三須祐介（左起）、作家東山彰良、黃麗群，以及座談口譯小笠原淳合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐日台灣文化中心為宣傳《台灣文學精選》日譯本的出版，與紀伊國屋書店攜手，於26日及27日分別在福岡及東京邀請本書的作者之一黃麗群與日本作家東山彰良、譯者與編輯等舉行座談暢談創作心得、編輯及翻譯選集的過程，藉此介紹台灣文學魅力，吸引了許多喜愛台灣文學的民眾參加。

《台灣文學精選1：近未來短篇集》由日本早川書房出版。（圖片取自早川書房官網）

《台灣文學精選》由吳佩珍、白水紀子和山口守共同編輯，由日本早川書房出版，全3冊。近日出版第1冊《近未來短篇集》，收錄賀景濱、湖南蟲、黃麗群、姜天陸、林新惠、蕭熠、許順鏜、伊格言等8位台灣作家的短篇小說。

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參與座談的作者黃麗群，曾獲時報文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎、金鼎獎等文學及出版獎項，本次在《近未來短篇集》所收錄的作品〈搬雲記〉，內容描述一個「人的情緒可以被搬走的未來世界」，對於人類情緒的探討，既具前瞻性，也引人深思；作家東山彰良於2015年以小說《流》獲日本直木賞，2017年《我殺的人與殺我的人》獲讀賣文學獎及渡邊淳一文學獎，可謂是橫掃日本文壇的常勝軍。

黃麗群表示，小說是人類對於遠方事物的猜想，但現在因網路及演算法發達，人們已經活在一個「沒有遠方」的時代，小說家想要突破真實，發現新故事，愈來愈不容易，這本選集代表著台灣30至50歲的作者對於這個世界的回應。而東山彰良也相當肯定台灣文學《近未來短篇集》的出版。

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