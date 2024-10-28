【家庭plus．生活停看聽】人情溫暖 點餐機做不到

圖／達志影像

文／平均

某天晚上游完泳，回家途中突然感到飢餓，通常那麼晚我不會吃的，但那晚嘴饞得很，索性決定放縱一下。途經很有名的藥膳排骨湯店，心想吃碗麵線解解饞就好。怎知道店家改用點餐機點餐，點餐機前大排長龍，心想為了吃一碗麵，我要在那排隊等點餐，只好對我的五臟廟說抱歉囉！

我自己有經營餐廳，休息時，也會帶著女兒到外面吃飯。現在不論是火鍋店或烤肉店，很多店家都改採手機或機器點餐，取代了傳統的人工點餐。個人認為在入座後手機點餐，可以讓用餐者慢慢思考，按自己的需求點餐，的確能減少服務人員枯站在桌邊的等待；但若只有大型機器點餐的，又遇到只有一台機器，可能效率就不如人工！畢竟或多或少會有顧客不擅長操作機器點餐，或是站在機台前才思考要吃什麼，導致後面的人只能排隊慢慢等候。

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年輕時，受大型傳統餐廳的薰陶，很習慣為顧客點餐，並記得顧客的喜好。現在自己開餐廳，常與推門踏進店裡的顧客相視而笑，一聲「欸，今天沒帶孩子來啊？」、「今天配菜有道青椒，您不愛吃青椒要幫您換什麼嗎？」、「今天有您最愛吃的鮮魚料理喔！」、「阿伯，您最近身體好嗎？怎麼這麼久沒來用餐？」⋯…這樣面對面的問候、記得顧客的用餐喜好，是冰冷的機器點餐無法取代的溫暖啊！

我在想，人工點餐被取代，是否有部分是因現在的年輕人，不善於和中老年人打哈哈，用幾句簡單的噓寒問暖拉近彼此的距離？

在人工點餐商家模式漸漸遠離我們的這個世代，安排高一的女兒在假期到餐廳幫忙，之前品嘗過她做甜點的顧客，得知她在店內幫忙，還會詢問她能否再吃到她親手做的蛋糕呢。我想，有些溫暖，就是機器永遠取代不了。

而這種情感的傳遞和善的循環，是學校課堂上沒教的，我很開心女兒有機會浸濡其中。

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