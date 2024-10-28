【家庭plus．退休大樂透】期待退休 過想過的生活

期待退休 過想過的生活

文／心玲

走進假日裡的校園，PU跑道上只有幾隻聒噪的麻雀跳躍著，傍晚炎熱依舊，我選擇司令台旁邊陰影遮蔽的階梯上坐下，等待將晚的涼風消除暑氣，正如此刻的我，等待輕鬆的退休生活一樣。

那年踏出技專學校校園，隨即投入職場學以致用，在工作領域兢兢業業超過40個寒暑，終於盼來即將卸甲歸田的退休生活。我不希望自己成為朋友口中，可能度過幾個月至一年期間的退休蜜月期，就會開始覺得家居生活變得無聊有加的人。

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想想40年來，自己無法自由安排的生活，真的令我感到疲累倦怠了。早在知道將屆齡退休前幾年，其實心裡盼望且開始規畫。以往我常在清晨的夢境，就剩下咫尺之遙時間緊迫的上班途中，卻怎麼都到不了公司打卡，總在慌張的情境裡嚇醒。這種夢境頻率愈來愈高，慢慢發現潛意識裡的工作焦慮，已經如影隨形，真的該退休讓身心獲得休息！

還記得，有幾次請假陪家人出國旅遊，回程隔天馬上回工作崗位報到，哪怕飛機深夜觸陸，回到家已凌晨時分，因為堆積如山的工作等著我趕緊消化，那幾天必須加班至深夜，或犧牲假日來加班在所難免，以期自己的工作能恢復如常。這樣的高壓環境，不再適合將步入老齡的我。

近年，我察覺老花眼開始攪局，身體機能退化，專注工作的續航力下降，再來就是思考模式傳統保守，影響決策，江山代有才人出，該是交棒的時候，我想優雅轉身，留下完美身影多好。

總之，申請退休的手續已經在公司跑流程，多年來想去的地方、想學習的才藝，我就要付諸行動，完成年輕時候的夢想，真好！

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