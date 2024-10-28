【家庭plus．親子會客室】想走自己的路 就讓他走

想走自己的路 就讓他走

文／曾維瑜

每次回到阿公阿嬤家，阿嬤總是會問兒子有沒有認真讀書，若是發現他有參加課業之外的活動、營隊或是組織，甚至擔任幹部，總是忙著勸阻，阿嬤還曾經很明確地跟兒子說，不可以參與政治。

老人家的關心我很感激，老人家的擔心我也完全可以理解，但我也同時早就知道，自己的孩子不是機器人，下了指令不要往左，就能期待他早早地遠離左邊。

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有沒有孩子總是聽從長輩的建議，從不違逆？當然有，而且那樣未必不好，我有很多優異的同學朋友，就是一路聽從爸媽的安排，從讀書到就業到結婚生子，完美複製了爸媽的一生，過著屬於他們自己的幸福快樂的人生。

但我們家的兒子不是如此。若你問我希不希望孩子事事聽從，某個角度，我是希望的，因為我比他走過更多的人生道路，知道哪裡有突起、哪裡有凹陷，知道哪段路烈日高照、哪段路又是傾盆大雨，如果他能事事聽從，我就可以安排一條順遂、安全無虞的道路給他，減少我無止境的憂心。

兒子面對阿公阿嬤，覺得最有「效率」的做法，就是選擇隱藏他真實的生活狀況，並且說他們想聽的話，因為這個關係之間，無法存在溝通，所以我選擇學習尊重與欣賞他的每個意見，比起表達我的想法，我給予他更多表達想法的自由和空間。

兒子走著我沒走過、或是走過而覺得不該走的路，當然是讓人膽戰心驚的，但既然無法阻攔，我寧願他覺得不需要假裝跟躲藏，每一步都有我在身邊看著，必要時能拉他一把，這也是一種真摯的陪伴吧。

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