限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】蕭禹琦「是日」個展 看見巴塞隆納光與影的對話
蕭禹琦利用不同媒材與打光方式，大玩光影遊戲。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館舉辦的「是日—蕭禹琦個展」，探究日常生活中人們與外在環境之間的對應關係。即日起至11月3日，在鳳甲美術館展出。
策展人梁云繻表示，「是日」是蕭禹琦在西班牙巴塞隆納Hangar.org的駐村創作。在錯落的雙頻道螢幕上，分別播映著窗戶的開闔，和專屬於巴塞隆納清晨與傍晚的斜陽。
請繼續往下閱讀...
蕭禹琦僅利用「窗戶篩濾過的光和影」為影片主要元素，顯現其與巴賽隆納的光玩起遊戲，並實驗「只透過一扇窗戶描述一個地方」的可能性。除了主展間的錄像作品之外，她也以不同媒材製作展品，利用不同的打光方式，產生陰影，展現光與影創造出的詩意瞬間。
蕭禹琦畢業於國立台北藝術大學新媒體藝術研究所，目前從事錄像、編織及裝置的創作，錄像作品多次獲選於法國、保加利亞、澳門等地放映，其近年來的創作以自己最常待的「房間」做為開端，並思考身體所處的環境相與個人相對應的關係，針對人的思考、行為反射、心理活動等進行探索。展覽詳詢鳳甲美術館官網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應