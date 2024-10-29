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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．香草隨食札記】胡椒木 跟胡椒無關

2024/10/29 05:30

胡椒木葉片精巧，光澤亮眼，如珠寶之耀眼。胡椒木葉片精巧，光澤亮眼，如珠寶之耀眼。

文、圖／蔡以倫

花市裡有一種「胡椒木」，葉片精巧，光澤亮眼，如珠寶之耀眼。嘗試咀嚼葉片，濃郁辛香，確有胡椒口感。「白胡椒粉」食安問題記憶猶新，令人好奇想問：「胡椒木跟胡椒有無關係？」「胡椒木能食用嗎？」

料理所用黑、白胡椒粉，來自於胡椒科攀藤植物成熟果實。生於熱帶，台灣僅有少量商業種植。「胡椒木」則為芸香科花椒屬植物，屬性上更似可食用的青花椒，名稱確有誤導疑慮。

胡椒木原生於日本在太平洋上的海島，岩縫生長耐貧脊。在日本稱為「鰭山椒」或「岩山椒」，因果實小，也非當地主流食用品種。傳至中國，因造型價值與養護容易，成為庭院盆栽優良樹種，命名為「胡椒木」，台灣更晚才引進，坊間沿用中國譯名。其實已有倡導正名為「鰭花椒」，但較少人知。

胡椒木雌雄異株，雄花黃色、雌花紅橙，因花果皆小，較無採收價值。烹煮魚肉料理時，摘取一小段枝葉入菜，亦能達到去腥增香作用。在中國，有用來祛痰、開胃、止瀉的保健價值。但胡椒木並非主流藥食兩用植物，建議不宜多食。

民眾居家栽培胡椒木，多以觀賞價值取向。胡椒木喜陽，需放戶外，這與部分花椒屬植物耐蔭屬性不同。光照不足，葉片稀疏。由於葉片小而密集，需水量多。夏季切莫忘了澆水，缺水會導致大範圍落葉、枯葉。但也不能讓土壤積水，也會落葉。澆水管理，掌握乾溼循環，切忌天天澆水。

淡水老街有一百年建築紅樓餐廳，庭院前栽植一排胡椒木。主人從小盆栽購入，漸次塑型為長排綠籬，管理容易，病蟲害少，十多年無更換樹種。胡椒木葉面光亮，寓有發財意象，廣受商家喜愛。（作者為淡水香草街屋主人）

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