【藝術文化】米特親子音樂劇場DO RE MI 喜咧兜？ 明年全台巡演

音樂家們巧扮可愛動物，與觀眾親切互動。（米特動物樂園提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由米特動物樂園推出的親子音樂劇場《DO RE MI 喜咧兜？》，專業的薩克斯風演奏與幽默劇場互動大獲親子觀眾歡迎，今年8月首演創佳績，即將於明（2025）年2月在國家兩廳院實驗劇場的演出，7場門票在5小時內完售，可說相當搶手，也讓團隊對這齣以古典音樂結合親子劇場的台語音樂劇倍感信心，預計明年展開巡演。

4種薩克斯風讓4位動物成為好朋友，《DO RE MI 喜咧兜？》透過音樂跨越語言界線，傳達文化多樣性的價值。（米特動物樂園提供）

在一個陽光明媚的日子，可愛的邦尼帶著好奇又勇敢的心，踏入了神祕的森林，沒想到迷路了！邦尼四處尋找回家的路時，遇到3位特別的森林居民里歐、泰格與法克斯，但大家語言不同、無法溝通，這時，手中突然出現了神奇的薩克斯風……語言不通怎麼辦？動物也會吹樂器嗎？4種薩克斯風讓4位動物成為好朋友，一起探索充滿驚喜與樂趣的世界。

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特別的是，這齣音樂劇是以台語為核心，兔子不懂台語，卻在森林中遇到以台語交流的夥伴，最終在音樂與肢體的幫助下，逐步跨越語言的界線，感受到彼此的心意，也找到回家的路。

《DO RE MI 喜咧兜？》巧妙地以台語和國語的語言隔閡為主題，透過兔子、狐狸、老虎和獅子之間的互動，傳達文化多樣性的價值，不僅讓小朋友輕鬆接觸台語，也讓家長與長輩回味語言的溫度與趣味，成為親子都喜愛的作品。

米特動物樂園指出，《DO RE MI 喜咧兜？》是文化部「台語主流化」政策精神的具體實踐，也呼應了「國家語言發展法」中推動台語與傳承的願景。透過現場薩克斯風演奏、幽默的劇情、細膩的視覺效果，讓孩子在歡樂中自然接觸台語，建立親切的文化連結，同時讓台語在新世代中持續傳承與發展。

團隊也表示，由於觀眾回響熱烈，目前正積極規畫全台巡演，期望在明年實驗劇場演出後，有機會於兒童節期間展開巡演行程，讓更多家庭有機會體驗這場深具文化意涵與藝術美感的親子音樂劇場。團隊也在臉書粉絲專頁上，發起巡演城市的留言許願活動，鼓勵粉絲們共同參與。

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