【藝週末．藝週美術人物】畫出消失的年代、優秀的台灣人─台語繪本作家黃郁欽

「日治時代台灣人物」系列台語繪本作家黃郁欽。（高依汾攝）

文／高依汾 照片提供／黃郁欽、陶樂蒂

東京藝術大學的大學美術館於10月20日結束「黃土水與他的時代」特展，台灣藝術家黃土水1921年從該校畢業，同年創作的大理石雕作品〈甘露水〉，去年成為台灣國寶。1895至1945年之間的台灣是長期被忽略、彷彿空白記憶的50年，卻也是台灣能發展至今重要的基礎。繪本作家黃郁欽帶著使命感，2023年起出版「日治時代台灣人物」系列，以1年介紹1位優秀台灣人物方式，企圖將這塊失去的時光逐步拼出來，還給台灣人一個完整的歷史脈絡。

黃土水作品〈甘露水〉現已成國寶級藝術品。

黃郁欽主修電影編導，畢業後一直在電視界，曾負責《愛》、《飛龍在天》等知名電視劇的編劇工作。他始終覺得無論是拍電影或電視劇，一部戲劇的成功，除了編劇，還要靠導演、演員、梳化、剪接等，無數幕前幕後的人齊心協力共同完成，很難說哪部戲是自己的作品，但繪本可以1個人從頭到尾獨立完成，相當有成就感。

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黃郁欽的繪本《好東西》入選義大利波隆那插畫展。黃郁欽因繪本《好東西》入選，至義大利參加波隆那插畫展。

成為兒童繪本作家 擁有自己作品

從小喜歡畫畫，也喜歡看日本繪本的黃郁欽認為繪本包含圖像及故事性，比起純畫圖的藝術更適合自己，當年台灣並無相關科系，他在工作幾年存了錢後，前往日本學插畫。在日本求學時，黃郁欽每週都會去知名童書店蠟筆屋（Crayon House）參加讀書會，與會者自行挑選喜歡的繪本，透過朗讀分享，黃郁欽是現場唯一的外國人。因為想家，他在日本待1年即返台，回台後跟教授手製繪本的Lucy（陳璐茜）老師學習。黃郁欽表示，她是台灣最早把繪本製作系統化的人，台灣許多繪本作家都曾是她的學生。

黃郁欽發現賣得好的繪本，通常是能讓小孩學習情緒控制或生活技能的故事。玩遊戲對小孩而言，亦是重要的學習管道，既可消耗旺盛精力，還能透過遊戲規則訓練社會化、培養創造力、學習團隊精神以及面對輸贏的挫折感。但現代的小孩下課後沒有時間玩，一車一車送去安親班，少了玩遊戲的過程，就少了學習與人相處、協調的社會能力。於是黃郁欽開始以說故事方式讓小孩悠遊其中，從1999年出版第1本繪本《烏魯木齊先生的假期》開始，至今已發行24本繪本。

黃郁欽第1本繪本《烏魯木齊先生的假期》，2015再版時改名《烏魯木齊先生的1000隻小小羊》。

「日治時代台灣人物」系列誕生

20多年前台灣繪本市場幾乎都是翻譯書天下，黃郁欽認為雖然有些部分文化相通，但也有些外國繪本永遠不會出現的主題──台灣在地人事物，必須要由台灣繪本作家自己來完成。年過半百後，黃郁欽開始思索：自己對台灣這片土地能有什麼貢獻，能為台灣留下什麼？

日治時期是台灣由農業社會進展到工業社會的關鍵，基礎建設如電力、水力、鐵路等，都在此時完成。但這個時代到底發生什麼事？有什麼樣傑出的人物因朝代更迭而被忽略？黃郁欽想著，若能把當時優秀台灣人的故事記錄下來，10個不同領域的人，或許就能勾勒出那個時代的樣貌。

「日治時代台灣人物」系列中的第1本催生最為困難。從2020年的傳記形式，約1萬多字的初稿刪成4～5千字，最後定案為1500字；形式也從文字書轉換成繪本。黃郁欽考量現代人不見得有時間閱讀1本1萬多字的書籍，但花個幾分鐘看圖說故事，了解1位人物的一生，門檻降低許多。看完後，若還有興趣，可繼續延伸閱讀其他書籍。

《兩撇喙鬚醫生─賴和》手製繪本（左）被出版社相中後正式出版（右）。

2023年出版的《兩撇喙鬚醫生─賴和》與2024年出版的《寂寞的天才─黃土水》，書中人物賴和（1894-1943）與黃土水（1895-1930）均為一生經歷日本統治的台灣人，親眼見證台灣從舊社會轉向現代化，也看到台灣身為殖民地的悲哀。黃土水是台灣首位西洋風格雕塑家，做為台灣現代美術先驅，他在西方技法下保有東方創作精神，作品主題包括水牛、兒童、芭蕉、原住民等，充滿台灣在地特色，也代表他在日本殖民統治下，不斷尋求自我認同。為了把人物一生的故事交代清楚，黃郁欽的繪本內容長達44頁，比標準的32頁多出1/3。

接下來規畫中的人物，尚有現代舞先驅蔡瑞月、台灣第1位律師葉清耀、創辦第1間台灣人銀行的陳炘、摩登女記者楊千鶴、台灣民主議會運動推手林獻堂等人。黃郁欽對於第3本人物會選誰先暫時賣關子，表示要看天時、地利、人和來決定。

《兩撇喙鬚醫生—賴和》繪本中的道光30年地圖中央，原本是標文開書院，但在賴和基金會建議下，修正為白沙書院。（高依汾翻拍）創作過程中，黃郁欽經過多次修改，最終將地平線改成弧形、顏色改為接近土黃色。

台語文化復興 有使用才能傳承

日治時期的台灣，學校教的「國語」是日語，多數人家裡使用的母語是「台語」。二次大戰結束後，學校教的「國語」是華語，不小心講錯的人會被老師處罰。幾十年下來，台語使用者愈來愈少，最後形成斷層。黃郁欽認為創作日治時期繪本，就應該以當代的語言為主，因此，繪本採用台文書寫，但為了確保讀者可以完全了解內容，也附上華文翻譯。

書寫正式台文的難度比想像中高，即便在家中有使用台語，黃郁欽還是得重頭學起，面對各種台羅拼音與火星文，最後依據教育部《臺灣台語常用詞辭典》為準，也用「iTaigi愛台語」APP查片語、單字的翻譯。審定時，若遇到不同發音，就以比較常聽到、熟悉的字音為準。

黃郁欽提到，繪本分享會現場，在北部常見到家長帶小孩來聆聽，希望小孩別忘記母語；南部地區以大人居多，也會有高年級學生出現。平常電視台的台語台節目，字幕都有依據；歌手伍佰及獨立音樂樂團如滅火器等，使用的台文也都有考究，這些均可做為平時台語學習對象。大塊文化原本並沒有出版台文書籍，黃郁欽認為若能與之合作，也算象徵台文成為「國家語言」之一，具有指標意義。

大塊文化第二編輯室總編輯林怡君坦言，比起一般繪本，出版歷史人物的台語繪本確實多出許多額外工作。以《寂寞的天才─黃土水》為例：為了確保人物生平資料正確，請來中央研究院擅長台灣藝術史的顏娟英老師審定；國美館研究人員也針對畫面細節提供不少建議；台文方面，另外邀請北教大王桂蘭教授審定；印刷時更是費盡心思，在顏色、文字與圖片排版上力求完美。為了幫助不熟悉台文閱讀的讀者進入情況，除了繪本本身，出版社還另外編輯一張致敬《台灣日日新報》的夾頁，上面包括台文繪本內容的華文翻譯、黃土水生平年表、書中提及之作品目前所在地、黃土水相關書籍的延伸閱讀清單等，統統整理好供讀者參考。報上那張黃土水的人物相片，也透過國美館薛燕玲研究員熱心協助，找到收藏者授權刊登。不僅如此，繪本書籍最後面提供「聽台語」QR code，讀者用手機掃描，即可聆聽由黃郁欽親自朗讀的繪本內容，非常適合大人小孩一起來學台語、學歷史。

黃郁欽的〈甘露水〉插畫。（高依汾翻拍）根據國美館考據，黃土水雕刻〈甘露水〉時並非由上而下，因此完稿後又追加修改圖。

黃郁欽小檔案

1962年出生南投竹山，世新專科學校電影系畢業，退伍後從事編劇工作，寫過《愛》、《飛龍在天》等知名連續劇。1999年開始出版第1本繪本《烏魯木齊先生的假期》，至今已出版24本繪本。曾獲第3屆牧笛獎首獎、第7屆陳國政兒童文學獎優選、第24屆信誼幼兒文學獎佳作，並於2016年以《好東西》入選義大利波隆那插畫展。2023年出版「日治時代台灣人物」系列的第1本《兩撇喙鬚醫生─賴和》、2024年出版第2本《寂寞的天才─黃土水》。

黃郁欽採用色紙拼貼加上鉛筆畫，製作《寂寞的天才─黃土水》繪本。

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