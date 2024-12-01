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【藝週末】懷念陳輝東．經典畫作欣賞（二）

2024/12/01 05:30

文／記者凌美雪 圖／陳輝東畫室提供

〈人類的故事〉

35歲的陳輝東，正值學習力旺盛、創作力爆發的時期，他將簡樸生活省下的錢購買美術類外文雜誌，大量閱讀跟上國際藝術動向，因此接觸到抽象藝術的思潮。這件作於1973年的〈人類的故事〉（72.5×91cm，高雄市立美術館典藏），融合了「表現主義」與「象徵主義」，是他早年留下的珍貴作品。

無法明確識別出具體形象，彷彿天包圍著地，人群拉長變形、暗黑的身影，似乎集體循著微弱的光線前行，也像長年被囚禁在洞穴中的人，找不到出口。陳輝東用「黑」表達深沉卻無聲的吶喊，如同背負原罪的人，拖著沉重的步履，接受身為「人」的重重考驗。

〈人類的故事〉〈人類的故事〉

〈歐洲風景〉

喜歡旅行的陳輝東，隨著女兒陳香吟於1987年間前往巴黎深造，他的藝術朝聖之旅也來到歐洲，知名教堂建築、街頭小咖啡館等，皆陸續成為風景畫描繪的對象。

此作雖名為〈歐洲風景〉（45.5×53cm，1989年），但從不遠處的聖心堂穹頂，大抵可知是在蒙馬特一帶的廣場街景，只剩稀疏黃葉掛在枝頭的樹木，讓人感受到秋意，但來往人潮仍可見觀光勝地的熱鬧氣氛。不受光影和色彩筆觸的制約，既不是寫實也不是印象派，而是忠於畫家內心感受的寫意。

值得一提的是，這件作品是隨著旅美藥學博士許鴻源家族成立的順天美術館，捐贈給文化部的600件典藏品之一，與陳輝東一樣，若非秉持著一股珍愛台灣的心意，也無法為台灣美術史留下這麼多珍貴的文化資產。

〈歐洲風景〉〈歐洲風景〉

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