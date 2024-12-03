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【藝術文化】陳澄波百三特展「走揣．咱的所在」登場 8件原作新視角看台灣

2024/12/03 05:30

陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右1）與文化部長李遠（右2）共同進行「走揣．咱的所在」開幕儀式。（記者凌美雪攝）陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右1）與文化部長李遠（右2）共同進行「走揣．咱的所在」開幕儀式。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是前輩畫家陳澄波（1895-1947）誕辰130週年紀念，特別的是，相應活動並不在國內任何指標性的美術館，而是在國立台灣博物館鐵道部園區內3個小展間，推出一項名為「走揣．咱的所在」的陳澄波百三特展；雖沒有美術館高規格的漂亮空間，但陳澄波文化基金會仍端出8件原作，與台博館的自然史典藏進行對話，昨（2）日舉辦開幕典禮，帶民眾從陳澄波畫筆下的風景探索台灣自然山水。

「走揣．咱的所在」共展出8件陳澄波油畫原作，圖右為作品〈農家〉，1934，91x117公分。（記者凌美雪攝）「走揣．咱的所在」共展出8件陳澄波油畫原作，圖右為作品〈農家〉，1934，91x117公分。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠致詞時表示，他在做紀錄片《尋找臺灣生命力》時，曾看到陳澄波的畫，當時便被提醒有關228的事不能碰觸，但他還是堅持將陳澄波放入紀錄片中，並開始一段追溯陳澄波經歷及作品的過程。而在多年追尋陳澄波的旅程後，昨日看到陳澄波的畫與台灣的植物、動物、礦物等結合，可說畫出了台灣真正最核心的生命力，「我非常感動。」

策展團隊在看過陳澄波的畫以後，所畫下的田調插圖，插圖同時提供陳澄波畫作裡的線索，並做為展場中畫作與博物學的橋梁，是一種田野筆記的概念。（記者凌美雪攝）策展團隊在看過陳澄波的畫以後，所畫下的田調插圖，插圖同時提供陳澄波畫作裡的線索，並做為展場中畫作與博物學的橋梁，是一種田野筆記的概念。（記者凌美雪攝）

財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立栢則表示，在陳澄波百二紀念展之後，他一直思考，陳澄波的畫除了藝術史、藝術界之外，有沒有與大眾接觸的其他面向的可能，最終選擇與博物館進行對話。在討論的過程中，他發現過去旅外30年，想著如何介紹自己的故鄉、表達屬於台灣的精神，最後竟然在自己阿公畫作中找到答案，「自然」就是台灣宜居的答案。

在畫作部分，「走揣．咱的所在：陳澄波百三特展」共展出〈北回歸線地標〉、〈農家〉、〈東台灣臨海道路〉、〈濤聲〉、〈玉山積雪〉、〈展望諸羅城〉、〈雲海〉、〈山居（太魯閣）〉等8件油畫原作，以及1件鹽月桃甫的〈黑潮〉複製畫。這些作品陳列在第1展區，就是季風、北回歸線、黑潮「三軸交會的台灣」，而由展間四壁畫作包圍的中間，則是一張擺滿科學儀器與標本的桌子，意味著，不只科學家，畫家也是拿著放大鏡四處「走揣」，關照著自己生長的這片土地。

在一一檢視9幅畫作之後，第2與第3展間便是領觀眾去「走揣」讓畫家決定「值得描寫的瞬間」，同時，以當代科技輔助，重新觀看陳澄波作品內藏的台灣「自然」密碼，透過不同的視野與詮釋，重新理解「咱的所在」。展期至2025年5月11日。

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