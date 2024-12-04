【藝術文化】走進吳漢宗「築林曲」創作展 特殊瓷板畫技法表現澎湖

〈古城民居之夏〉彩墨、宣紙，83x76公分，2021。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「築林曲—吳漢宗七十創作展」，邀請策展人張祐禎透過空間的規畫和作品的陳列，呈現歷年來創作的精華，亦展現出他不斷實驗創新、挑戰自我的堅毅精神，引導觀者一步步進入吳漢宗細膩、忠實、充滿情感的藝術天地。

〈歲月之美（二）〉釉彩、瓷板，42x33公分，2020。（台北市藝文推廣處提供）

張祐禎說明展名「築林曲」別具意義：「築」有建造，擣土使堅實之意，「曲」在此引申樂曲旋律、節奏、和聲之優美情境，鎔鑄各樣的觀念、技法、媒材的藝術成果，宛如悠揚跌宕的音樂篇章。

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此次展出包括「澎湖民居」系列、「四季」系列、「都會建築」系列、「穿插原野」系列、「圓形」系列、「海岸線」及「方圓小品」，從不同系列中，可見其在傳統與當代變遷下的實驗軌跡。

古厝、民居與公寓大樓是吳漢宗的創作主軸，主題包括墨彩淋漓的山林野趣、人文情懷的江南風光，還有台灣傳統民居，以及城市意象，行筆灑脫，結構多變，用色豐富，每一件作品背後都有著吳漢宗對藝術的深刻思考與獨到見解。特別的是，他以瓷板畫技法創作的「澎湖民居瓷板畫」，技法突破性地將咾咕石牆裂痕線刻為底後，施釉燒製完成。

此外，吳漢宗彩墨繪畫不止於畫紙與畫布，亦展陳在他的陶瓷彩繪作品，如天目茶碗之碗心、水鄉小鎮青花描金大瓶等，使陶瓷作品成為一種鎔鑄古今的現代藝術。「築林曲—吳漢宗七十創作展」展期至12月15日，於台北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室免費開放參觀。

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