【家庭plus．職場多瑙河】一次做好一件事

圖／達志影像

文／淡淡

工作的時候，有人喜歡開起N個檔案同時工作，也有人偏好一邊講電話一邊打字，或是一邊討論企畫案、一邊聯絡廠商，但專家提醒，像這樣同時處理多項事務，表面上看起來似乎更有效率，但實際效能並不好。

有時候一件一件事情慢慢處理，看起來不快，但其實效能最高。有時候多件事情一次同時處理，看起來很快，但其實效能最低。

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同時處理多件事情並完成，常常頂多只是把事情做完；但專注處理一件事情並完成，常常能把事情做得更好！

能不能把事情做到最好，往往還跟另外一件事相關：注意力。這就像孩子們的注意力維持時間大多不長，所以課程設計50分鐘，就要休息10分鐘。

在工作職場中，也是相同的道理。

如果是專注力比較差的人，建議可以每工作半小時～1小時，就休息5分鐘，等休息完再繼續工作。表面上看起來總工作時數似乎比較少，但工作效能絕對比連續工作數個小時更好。

有三件事可以幫助我們提高專注力，避免一堆事情拖到最後一刻，卻沒有一件事真正漂亮完成。

第一件事：找出我們「專注力」最多可以維持多久時間？

有人頂多腦力激盪半小時，腦袋就宣告報銷；有人一旦從事起自己熱愛的工作，可以廢寢忘食，整整連續好幾個小時都是創作高峰時段。

專注力可以維持多久？這點因人而異，盡快把專注力維持時間長度找出來，就可以做出對自己最有利的工作時程安排，工作起來自然效果加倍！

第二件事：把工作切割成數個「短時間」能完成的段落。

有些工作需要一口氣完成，這時候如果我們強迫自己坐在電腦桌或工作台上數個小時，很可能導致最後幾個小時只是呆坐在位置上而已，對工作進度幫助不大。

朋友是個插畫家，通常她會把一張彩色畫分割成數個部分完成，像是草稿圖、初次上色圖稿、正式上色圖稿、最後補強並完成畫稿。每完成一個階段，她就會強迫自己稍微休息一下，然後再進入下個階段，並且極力避免在一個階段裡，突然中斷工作情緒，因為知道一旦工作情緒被中斷，回頭再拾起畫作時，無法立即繼續往下工作，反而需要花費更多時間，先融入上次停筆的地方。

第三件事：從事需要高度創造力與思考的工作時，一次只做一件事。

從事需要高度專注力的工作時，如果想要同時思考多項事情，很容易發生顧此失彼的窘境，或者更慘，到頭來沒有一件事想得夠透澈，導致最後必須全部翻盤重來一次，反而耗費更多時間精力。

一次只做一件工作，不僅能如期把事情做完，還能更進一步把事情統統做好！

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