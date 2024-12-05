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【藝術．文化】瓊瑤辭世享壽86歲 留書：我已經「翩然」的去了

2024/12/05 05:30

【藝術．文化】瓊瑤辭世享壽86歲 留書：我已經「翩然」的去了作家瓊瑤。
（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名作家瓊瑤（本名陳喆）昨（4）日下午驚傳在淡水家中過世，享壽86歲，留下遺書：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」消息傳出，社會各界與無數讀者感到深切哀痛。

瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版60餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。其作品以優美細膩的文字描寫愛情的美好與掙扎，融合古典詩詞的點綴，深受讀者喜愛，她的創作不僅刻畫了年輕世代的共同情感，也映照出台灣社會的時代變遷。從1960至1970年代的青春夢幻，到解嚴後探討愛情與社會階級間的抗爭，始終觸動著不同世代讀者的共鳴。

她的代表作包括《彩雲飛》、《我是一片雲》、《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《在水一方》等，均被改編為膾炙人口的影視作品。此外，她製作的電視劇如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，更成為跨世代的經典。早年瓊瑤作品多於皇冠文化出版，但由於瓊瑤作品的版權現今已不在皇冠文化出版，記者聯繫時，出版社表示，不方便做進一步評論。

瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，畢業於省立台北第二女中（今中山女高），自9歲發表第1篇小說〈可憐的小青〉，便展現過人文采；1963年，以《窗外》一舉成名，奠定其華文愛情小說經典作家的地位。《窗外》於1966年及1973年分別改編為電影，是台灣文學改編影視的先鋒之一。

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