【家庭plus．微幸福案內】爆料具澤山 一上桌振奮人心

超多好料的3700日圓的海鮮丼，最為振奮人心，完全看不見飯，吃到最後還全是鮮美厚厚的刺身片，是不折不扣的具澤山。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

現在各國都陷入物價高漲的窘境，幾乎每天都發現東西變貴了，不漲價才是新聞。

最慘的是外食族的我，許多愛去的餐廳也漲到暫時卻步，日圓貶值且日本食材7成靠進口，最先受到衝擊的就是餐飲，變貴、料又變少，感覺開餐廳還怕人吃，吃了很欲求不滿。但也有些店主很努力不漲價但又維持多料，也就是所謂的「具澤山」，邂逅這樣的店家最為振奮人心，就覺得這一天很幸福！

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我最近偶爾路經東京八王子銀杏大道旁的壽司店魚心亭，是以海鮮丼為招牌，進店後才發現是經常上電視的名店，吃了熱情店主推薦的3700日圓「本日限定超值大將御任（Omakase）海鮮丼」，亦即店主全權搭配的特選超值丼，雖然2300日圓的「大將御任海鮮丼」就已經料多到吃不完，不過決心吃個過癮，就接受了店主建議。

上桌時，店主還特別囑咐「一定也要從側面拍，若只從正上面拍的話，就會誤以為我們只有給客人刺身拼盤，不是海鮮丼！」的確，他的海鮮丼被多種厚厚新鮮甜美的刺身片蓋得滿滿的，完全看不到飯，吃到最後，碗裡還是滿滿生魚片，絲毫不會有沒料感，許多點了本日限定超值大將御任海鮮丼的客人都還拿了放牡蠣殼的盤子，把生魚片分兩盤才能挖到飯吃。

這真的是最振奮我心的一次「具澤山」體驗，而且海鮮丼種類很多，吃不厭，真希望這家店開在自家附近。所謂「具澤山」是指料理裡放了多種又多量的魚肉菜，有點豪華感，吃起來會很滿足；除了海鮮丼外，近年日本流行「具澤山」的咖哩飯、味噌湯、蛋包飯、飯糰、親子丼等，即使只有一道飯菜，也能同時吃到非常豐富的食材，不會覺得不夠。餐廳要提供價廉物美又多料的餐飲愈來愈困難，也因此日本料理節目都教人如何在家裡做「具澤山」，而且至今遭廢棄的食材如蘿蔔葉、蝦蟹殼等，都可多加運用，減少食材損失！

接下來想挑戰的是小金井放了近30種蔬菜的印度咖哩飯，不僅蔬菜多，香料也多，每口有料外，也有過癮的甘酸苦鹹及含天然阿米諾酸的旨味（umami），五味雜陳更幸福！

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