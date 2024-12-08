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2024年世界人權日 李遠：藝術作品是保存人權受難故事最好的方式

2024/12/08 05:30

文化部長李遠昨日出席國家人權博物館2024年世界人權日典禮，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）文化部長李遠昨日出席國家人權博物館2024年世界人權日典禮，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部國家人權博物館於昨（7）日於白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日典禮」，總統賴清德、文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者前輩陳顯宗、政治受難者及家屬約120人皆出席。文化部長李遠特別頒發文物捐贈感謝狀，向致力保存人權史料的捐贈者致意，表彰他們對豐富國家館藏及見證歷史的重要貢獻。

政治受難者前輩陳顯宗在會中致詞。（記者廖振輝攝）政治受難者前輩陳顯宗在會中致詞。（記者廖振輝攝）

李遠致詞時表示，從台灣奪得世界12強棒球賽冠軍，到近年台灣各行各業屢屢在世界獲得矚目，台灣走到如今的亮麗、民主、自由的時代，是所有受難者前輩忍受很長一段威權統治、失去自由甚至生命所換來的，「許多前輩年齡跟我一樣，表示他們在唸初中時就受難」。

2024年世界人權日典禮昨日於人權博物館景美園區舉行，政治受難者前輩們在會中演唱經典民謠歌曲。（記者廖振輝攝）2024年世界人權日典禮昨日於人權博物館景美園區舉行，政治受難者前輩們在會中演唱經典民謠歌曲。（記者廖振輝攝）

李遠說明，文化部除了持續努力《不義遺址保存條例》加速立法通過、中正紀念堂的轉型工作，最重要的是要加速搜集，並且透過各種方式，將這段漫長歷史中傷痛的故事，透過各種方式傳播出去，不管是近日許多白色恐怖相關的電影、文學作品等，「藝術作品是將這些故事永久保存下來，並且讓一代代人看見最好的方式」。李遠也向所有受難者及家屬致敬，「台灣走到今天，是大家的努力，我們永遠不能忘記」。

此次出席的文物捐贈者計有政治受難者前輩周順吉；政治受難者家屬呂錦芬、洪雪文、洪雪華、劉美蜺、吳碩庭、蔡宜君、魏新奇、魏筠；以及田秋堇、李勝雄、劉明憲等12人。

人權館表示，做為人權與歷史教育的基地，在世界人權日前夕以自由歌聲向受難者致敬，具有非常重要的象徵意義。人權館景美園區即日起亦邀集具有相同人權理念之相關組織、團體、出版社、文史工作者等，舉辦人權市集，並搭配人權藝術生活節精采的表演藝術節目，與民眾互動，期待能讓更多民眾接近及認識台灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。

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