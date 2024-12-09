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【藝術文化】《非想非非想》看見優人神鼓35年點點滴滴 劉若瑀：我們這樣走過來了

2024/12/09 05:30

《非想非非想》記錄了創辦人劉若瑀（左）和藝術總監黃誌群的「優人劇場美學」。（優人神鼓提供）《非想非非想》記錄了創辦人劉若瑀（左）和藝術總監黃誌群的「優人劇場美學」。（優人神鼓提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕1984年，劉若瑀赴美向波蘭劇場大師果托夫斯基（Jerzy Grotowski）學習表演，回台後，於1988年創辦了「優劇場」，藉由拜訪各地老師傅，學習傳統技藝太極、車鼓、高蹺、道士等，透過身體訓練尋找屬於東方人的表演方式；1994年轉變為「優人神鼓」，透過靜坐、擊鼓與武術建立出優人的訓練與表演方法，從外在形式轉為內在追求。就這樣，「優人」一路走過35年，期間歷經重大挫折與重生，點滴記錄在《非想非非想》紀錄片電影，將於12月27日全台上映。

《非想非非想》記錄優人神鼓在太麻里日出時表演。（優人神鼓提供）《非想非非想》記錄優人神鼓在太麻里日出時表演。（優人神鼓提供）

此次紀錄片除有企業贊助，也獲得文化部影視及流行音樂產業局紀錄片製作補助、台北市政府文化局電影製作補助，以及文策院內容開發專案計畫前期開發的支持。但籌拍此次紀錄片過程，可說一波三折，導演陳懷恩說明，紀錄片從2019年開始拍攝，結果同年8月就發生大火燒毀山上排練場的事件，將優人的鼓和練習場地全都燒毀殆盡；隔年起又因經歷疫情最嚴重的時候，在2021年開始出現資金不足問題，而被迫暫停拍攝。因此，劉若瑀特別感謝許多贊助者的支持，以及群眾集資計畫，讓電影得以繼續拍攝完成並上映。

【藝術文化】《非想非非想》看見優人神鼓35年點點滴滴 劉若瑀：我們這樣走過來了透過靜坐、擊鼓與武術建立出優人的訓練與表演方法。
（優人神鼓提供）

《非想非非想》記錄優人神鼓自1988年創立至今的點滴，包括前身優劇團提出「溯計劃」，掀起當時小劇場探源風潮；秉持以傳統文化為基底，當代劇場表現為方式，東西文化交融，以獨特的編導及創造力，帶領優人神鼓樹立別具一格的「優人劇場美學」。

劉若瑀於1993年邀請黃誌群擔任擊鼓指導，以「先學靜坐，再教擊鼓」為原則，共同奠定了訓練及表演形式，使優人擊出的每一個鼓音顯得特別安定與寧靜，也是與其他擊鼓樂團風格較明顯的不同之處。1998年《聽海之心》於法國亞維儂藝術節成功的戶外演出，讓優人神鼓正式踏上國際舞台，並持續受到國際重視與海內外觀眾喜愛。

劉若瑀對於《非想非非想》即將上映有感而發，「我們會離開，電影會留下來的。今天再看《非想非非想》，好多過去的表演和影片，都在前半段放映出來，回憶也歷歷在目。之前遇到的狀況，我們也都是往前看，不會回頭去想。當時的關卡，現在看到還真的是關卡，但我們還是這樣走過來了。」

藝術總監黃誌群則表示，「感謝陳懷恩導演的用心拍攝，把優人神鼓拍得這麼美好。電影也將優人神鼓的核心理念『道藝合一』呈現出來，希望大家喜歡這部電影。」

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