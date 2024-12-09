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《藝術文化》2024寶藏巖駐村藝術家聯展 展現對台北城的觀察

2024/12/09 05:30

露木春那《面對撤離與未知：二戰期間沖繩到台灣》紙、銅、樹葉、燈管，尺寸依場地大小而定，2024。（寶藏巖國際藝術村提供）露木春那《面對撤離與未知：二戰期間沖繩到台灣》紙、銅、樹葉、燈管，尺寸依場地大小而定，2024。（寶藏巖國際藝術村提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由寶藏巖國際藝術村主辦的駐村藝術家聯合發表，展出7組來自國內外的藝術家，包含韓國申美正、金施昕、李娜賢，加拿大林延昭，日本露木春那，香港黃嘉淇，以及來自義大利的萬能鑰匙雙人組（妮可萊塔．法瓦里、克里斯多弗．薩爾維托）在台北駐村期間的創作成果。

本次展覽匯集聲音藝術、視覺裝置、雕塑創作以及策展研究等形式，呈現藝術家們的探索成果。特別的是，韓國藝術家李娜賢作品《悲情城市》，專注於建築修復，不僅是對建築物的修復，也是對歷史記憶的重建。為了致敬寶藏巖先民自己蓋房子的歷史，她在現場以手工蓋出一座小房子，希望透過作品，讓人們重新思考社會、居住空間、邊緣群體的脆弱性與記憶的力量；日本藝術家露木春那則是將國史館、台灣文獻館的檔案資料與日治時期建造的石碑融入創作，邀請觀眾思考流離失所與記憶的主題，一同閱讀受歷史事件影響的個人和集體記憶。

藝術家們在過去3個月以寶藏巖為基地，透過生活觀察展開他們與台北城的對話，將日常所得轉化為獨特的藝術語彙。作品正在寶藏巖各個角落融入山城的肌理之中，每個步道與轉角之間都有新的驚喜，妝點出寶藏巖的全新面貌。

此外，展覽期間將舉辦兩場特別活動：12月15日「織造者們」座談會，香港策展人黃嘉淇將在寶藏巖分享她對台灣藝術進駐的觀察；12月21日，萬能鑰匙雙人組將在國立台灣博物館南門館（小白宮）進行閉幕演出《音網》。展覽即日起至12月22日，在寶藏巖國際藝術村登場。

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