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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 陳建嘉／傷痛開關

2024/12/11 05:30

◎陳建嘉◎陳建嘉

◎陳建嘉

前一晚健身，練硬舉時才做沒幾下大重量，右手腕倏忽抽痛，當時已經隱隱感覺，曾骨折過的手腕會出問題，騎車回家時不敢輕舉妄動，打開衣櫃、舉起蓮蓬頭時也小心翼翼，身體發出沉默卻堅實的警訊，即便趕快將右手泡進溫水，陌生的輕微刺痛仍逐漸擴張。

果然，隔天早晨便有症狀，僅能用左手換衣穿褲，端碗準備吃飯、收錢找零時也得輕輕舉手接收，貼了一整片痠痛貼布，疼痛感才慢慢消緩下去，想起這麼多年了啊，身體已不若學生時期打球、騎車夜衝時的勇健，就算骨裂、上石膏照樣也能出去玩，與鄰座同學談笑，自恃年紀輕，怎麼摔、怎麼傷都能瞬間爬起再戰，出社會後隔沒幾年，舊傷復發，過往的記憶又湧上心頭，我是因為那樣受傷的啊，我一度可能無法復原啊，如今也只是帶著最小限度的痛感，繼續活下去而已。

誰不曾這樣呢？舊傷就像放不下的人，像執著過的事，在前行的生命裡埋下無數隱約的紋路，看到很久沒見的老情人會失眠，在鬧區街頭見對方已有新伴侶會心慌，從前無話不談的老友早已因一次爭吵，斷了音訊不再往來，找到對方的IG帳號傳訊過去，等了好幾天卻還是已讀不回。

都是傷痛的開關啊，是回憶裡的人偷偷按下，讓我們左心室變得很靜很暗，找不到一絲餘光，歲月為自己帶來了謊言，說給自己聽的那句「我沒事了」，往往也只是無奈面向遺憾，願意照單全收而已。●

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