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【藝術文化】橫山書藝館「翰墨無邊」 細賞多國書道技法

2024/12/12 05:30

崔玟烈〈梁相恒詩〉，200×108 公分，紙本、墨，2024（左）；姜大熙〈青春不再來〉，203×116 公分，紙本、墨，2024。（記者董柏廷攝）崔玟烈〈梁相恒詩〉，200×108 公分，紙本、墨，2024（左）；姜大熙〈青春不再來〉，203×116 公分，紙本、墨，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／桃園報導〕以文字書寫為開端，經由字體變遷而產生多樣形式的書法，除了漢字之外，也隨著傳至日本與韓國，開啟了將表音文字導入書法的書道／書藝。由橫山書法藝術館與國際蘭亭筆會共同主辦的「翰墨無邊」，透過59組匯集台灣、日本、韓國、中國，馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷等地的書法名家作品，展現出世界各地書法不同的文化色彩。

【藝術文化】橫山書藝館「翰墨無邊」 細賞多國書道技法高木厚人〈山家集和歌一首〉，135×132.8 公分，紙本、墨，2024。
（記者董柏廷攝）

策展人張炳煌透過展覽梳理及探討國際間書法發展及現況，展出作品不僅是書法家代表之作，更將各地書法情況完整地展現，從傳統、創意表現乃至現代書法藝術，展覽分為台灣、日本、韓國、中國，以及海外華人等5區，集結多國的書法字體。特別的是，字體除常見漢字，也可見日文假名書道傳承技藝，譬如高木聖雨作品篆書〈獲福〉以行書快意的運筆方式，展現日本作篆特有的趣味；土橋靖子作品〈美哉自然〉以四季變化為主體，透過大自然景象編織出對天地萬物的敬畏；高木厚人〈山家集和歌一首〉以及辻元大雲〈芭蕉俳句〉的線條與躍動感，顯出了特有的優雅和全篇語句的美妙布局，與漢字書法截然不同。

【藝術文化】橫山書藝館「翰墨無邊」 細賞多國書道技法辻元大雲〈芭蕉俳句〉，74×161 公分，紙本、墨，2024。
（記者董柏廷攝）

而韓國作品除了傳統的漢字及韓字書法，由於西方藝術和文化的影響，亦興起現代書藝的創作風潮，加上創建許多與其他藝術融合的創意作品，可以看出韓國書藝的推廣逐漸興起，譬如權昌倫、鄭道準、崔玟烈以及姜大熙等當代名家，以各自風格的作品參加展出，以韓文的窗型文字為基底，創作不同的書藝作品，更能體會其書藝跟著時代脈動發展。

「翰墨無邊」展覽，在橫山書法藝術館登場，展期至2025年2月24日。詳詢橫山書法藝術館官網。

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