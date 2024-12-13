【藝術文化】李寶春與台北新劇團新編京劇知己 本週展開巡演

李寶春（左）飾吳兆騫，溫宇航演顧貞觀，大型新編京劇《知己》深度挑戰人物內心變化。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由李寶春、溫宇航領銜台北新劇團演出的大型新編京劇《知己》，本週展開巡演。昨天彩排記者會，擺拍時，李寶春以2句話帶著溫宇航擺2個動作，說明了《知己》情感變質的差別，他說，「知己」就是可以面對面手牽手，而當情志已兩樣，就只能背對背、兩無言。

《知己》描述清初3位著名詞人吳兆騫、顧貞觀和納蘭性德的友情故事，源於清順治年間發生科舉舞弊案，吳兆騫無端被掃中，含冤流放關外寧古塔。摯友顧貞觀為營救吳兆騫奮鬥10餘年，終於在納蘭性德的幫助下救出好友，沒想到，在寧古塔慘遭身心折磨的吳兆騫早已被折騰得面目全非，好友重逢無法再論知己。

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《知己》於2013年在台北新舞台首演，李寶春集編、導、演於一身，堪稱是一次深度挑戰人物內心的代表作，李寶春表示，為了突顯戲曲演出效果，特別設計以崑曲水磨調描摹顧貞觀儒雅耿介的文人特質；以皮黃的渲染力表現吳兆騫孤傲與卑懦的反差，藉由不同劇種的表演技法來區隔人物性格及其轉變。

此次在城市舞台重現，特邀首演時飾演顧貞觀的溫宇航回歸，京崑二門抱的溫宇航，唱腔流暢婉轉，音色通透有力，儒生氣韻渾然天成。而李寶春飾演性格丕變的吳兆騫，詮釋孤傲書生轉變成俗不可耐的猥瑣小人模樣。台北新劇團當家旦角演員孔玥慈，扮演默默守護顧貞觀的紅粉知己雲姬；而營救吳兆騫的關鍵人物納蘭明珠，則特邀裘派名淨楊燕毅出演，高亢醇厚的唱腔，盡現朝廷重臣的顯赫威望。

12月14、15日在台北城市舞台演出2場；12月28、29日在台中國家歌劇院中劇院演出2場。詳詢Opentix。

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