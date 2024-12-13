自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】李寶春與台北新劇團新編京劇知己 本週展開巡演

2024/12/13 05:30

李寶春（左）飾吳兆騫，溫宇航演顧貞觀，大型新編京劇《知己》深度挑戰人物內心變化。（記者凌美雪攝）李寶春（左）飾吳兆騫，溫宇航演顧貞觀，大型新編京劇《知己》深度挑戰人物內心變化。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由李寶春、溫宇航領銜台北新劇團演出的大型新編京劇《知己》，本週展開巡演。昨天彩排記者會，擺拍時，李寶春以2句話帶著溫宇航擺2個動作，說明了《知己》情感變質的差別，他說，「知己」就是可以面對面手牽手，而當情志已兩樣，就只能背對背、兩無言。

《知己》描述清初3位著名詞人吳兆騫、顧貞觀和納蘭性德的友情故事，源於清順治年間發生科舉舞弊案，吳兆騫無端被掃中，含冤流放關外寧古塔。摯友顧貞觀為營救吳兆騫奮鬥10餘年，終於在納蘭性德的幫助下救出好友，沒想到，在寧古塔慘遭身心折磨的吳兆騫早已被折騰得面目全非，好友重逢無法再論知己。

《知己》於2013年在台北新舞台首演，李寶春集編、導、演於一身，堪稱是一次深度挑戰人物內心的代表作，李寶春表示，為了突顯戲曲演出效果，特別設計以崑曲水磨調描摹顧貞觀儒雅耿介的文人特質；以皮黃的渲染力表現吳兆騫孤傲與卑懦的反差，藉由不同劇種的表演技法來區隔人物性格及其轉變。

此次在城市舞台重現，特邀首演時飾演顧貞觀的溫宇航回歸，京崑二門抱的溫宇航，唱腔流暢婉轉，音色通透有力，儒生氣韻渾然天成。而李寶春飾演性格丕變的吳兆騫，詮釋孤傲書生轉變成俗不可耐的猥瑣小人模樣。台北新劇團當家旦角演員孔玥慈，扮演默默守護顧貞觀的紅粉知己雲姬；而營救吳兆騫的關鍵人物納蘭明珠，則特邀裘派名淨楊燕毅出演，高亢醇厚的唱腔，盡現朝廷重臣的顯赫威望。

12月14、15日在台北城市舞台演出2場；12月28、29日在台中國家歌劇院中劇院演出2場。詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應