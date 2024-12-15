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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】贊助買房 誰說了算

2024/12/15 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

家長贊助孩子買房，出錢就是老大嗎？那可未必……

〈家長別操煩〉出錢不出嘴 讓人驚艷

文／Jason（台北市）

看著孩子為了房價焦頭爛額，當爸媽的怎能無動於衷？於是，二話不說掏出老本，決定扮演「房產顧問」的角色。從看房、砍價到裝修，樣樣都要插手，連每一根電線的粗細都想替孩子挑好。

但是孩子心裡自有一套，什麼藝術風、極簡風、工業風，一個比一個高大上。每當我忍不住多說兩句，場面立刻變得烏煙瘴氣。

直到有一天，我突然醒悟就算出了錢，畢竟這是他們將來要住的地方，孩子已經長大，有自己的想法，為何非要按照我們的標準來呢？於是，我決定放手，讓他們自由發揮。

結果那些我曾嗤之以鼻的顏色搭配、家具擺設，如今看起來竟然如此時尚、前衛。不得不承認，年輕人的審美觀比我們這些老古板強多了。

所以各位家長，放手讓孩子去飛吧！相信我，他們一定能打造出一個屬於自己獨一無二的家。當然，孩子你們也別忘了感謝爸媽的「贊助」哦！畢竟，沒有我們的老本，你們的時尚小窩可就沒那麼容易實現了！

〈還好有贊助〉堅持底線 柔性溝通

文／雲財子（嘉義市）

15年前，打算在工作處所附近購屋之際，正值一波房價的漲勢，雖然有政府提供的優惠房貸，但以我和老婆既有的存款仍無以為繼。父母親知曉我們的難處之後，二話不說便解除了自己的定存，資助了不少銀彈，減緩了我們房貸的壓力。

基於對父母親的感謝與尊重，當時曾多次帶著他們前往看屋，而父母親也以過來人的經驗及對子女的疼惜，提供了不少建言。其中，有些建議確實是我們未曾顧及與思慮到的，便依他們的提議做出調整與修正；但也有些想法明顯是父母親與我們相互牴觸的，而這便得依靠互相的諒解與溝通，才能逐一化解。畢竟少了他們的金援，房貸肯定會壓得我和老婆喘不過氣來。

於是，我把我和老婆的構想如實告訴父母，讓他們了解為什麼我們會有這樣的堅持，開明的父母後來也想通房子是買來給「我們」住的，便不再堅持自己的想法。

而今，我和老婆及兩個孩子，已安然在這棟舒適的房子裡度過15個寒暑，能夠如此，有一大部分都要歸功於他們！

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈放手給自立〉看開一點 海闊天空

文／陳燕齡（新北市）

提到為兒子買房的這檔事，立時陷入無邊的思潮起伏，悲欣交集。當年兒子向我們喜滋滋報婚訊，接下來提出一個要求，他想要有自己的家，不再跟我們住了。

先生是個觀念傳統、很固執的人，覺得住得好好的，為什麼要搬出去自立門戶？嫌我們倆老礙事了嗎？

我們再三討論還是隨他去，用退休金替他買了一間兩房一廳的新居，貸款由他付。沒想到登記後赫然發現是在媳婦名下，說是給她放心，我們只好替他祈禱這門婚事長長久久，不然的話就印證了一句「賠了夫人又折兵」了。

氣歸氣，日子總是要過，不然又能怎樣？逢年過節能回老家來吃個飯，送個紅包就算上上大吉了。更開心的是接二連三把孫子抱回來，讓我們忙得不亦樂乎。

不免回心一想：該放下的時候，真的要適時放下，果然是海闊天空。讓年輕人放手快意施展，家和才萬事興。心頭又重溫當年胼手胝足，日班做完就接夜班，只為了要擁有自己的家，當年牽手走進這兩人世界的時候那激動的心情，至今猶感慨萬千。

〈無事一身輕〉只是補助 處處掌控

文／可樂糖（台南市）

婚後一直與公婆和未婚的小姑同住，隨著兩個孩子相繼出生，房間不敷使用，一家四口擠在狹窄的房間內，不得不跟先生提議搬出來住。

先生曾在科技業工作，省吃儉用有了一筆存款，買房沒問題。原想量力而為，看上三房兩廳的大樓，沒想到公婆強烈反對，堅持要我們購買透天房屋，不足的部分會幫忙支付。原本開心能自己布置想要的小家庭，沒想到，事情變得不再單純。

家人自認有出錢，順理成章干涉所有購屋的大小事，意見也不少。舉凡房屋的樣式、地點、家具、家電用品、家中布置等等。買家具時，表面上帶著我們一同前往，但實際上，決定權在於夫家家人。先生全權讓姊姊處理，身為妻子的我感到無奈，心中思量這個家到底是誰要住？演變成既然管不著，就轉換心情，無事一身輕，預備新居落成，開心入住。

換個角度想，家人願意東奔西跑、忙進忙出處理大小事，何嘗不也是另一種的「幸福」。

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