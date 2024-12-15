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【藝週末．建築行旅】老靈魂新生命─2024台北老屋新生大獎 成功案例精選

2024/12/15 05:30

文．攝影／高依汾

面對城市中愈來愈多建築在老化之際，除了最後、最不環保的選擇──拆除之外，是否還有什麼選項？透過「台北老屋新生大獎」的成功案例，或許能讓大家了解老房子在「整建維護」上的可能性，以及如何賦予老屋新生命，讓城市中能積累更多既懷舊又美好的空間。本文精選「2024台北老屋新生大獎」得獎作品，包括「整建維護特別獎」──重生（電梯增建、外牆整新）、「評審團大獎」──AKA Cafe，以及「Best10」當中4家精采作品：boven雜誌圖書館、老布莊的共生、河神的丸子及森3，讓人認識老屋除了咖啡館外，還有成為博物館、圖書館、展覽選物空間、登山戶外裝備用品店的各種可能。

評審團大獎 AKA Cafe

人稱「都市祕境」的AKA Cafe，最初是以倉庫身分被承租，入口位於後方約1人寬的窄巷，別有洞天的進入方式並非原始規畫。老宅原為3進式街屋中的後天井與第3進，迪化街上的郭怡美書店與隔壁合起來是第1進、前天井與第2進。主理人Neo解釋老宅之所以如此氣派，便是它原本即以2戶的寬度來設計。整修時，從外部庭院、門廊、內部座位，到將神龕牆面打開後形成的酒吧區，由低而高，透過地板與椅子高度，創造出4個平面，各擁不受干擾的視線。庭院也透過噴霧及撒水設備，營造成微生態系統，Neo笑說2層樓高的台灣桫欏與鳥巢蕨，都是自行長出來的。

AKA Cafe在Neo眼中，規模與華麗程度在大稻埕僅次於陳天來故居。原屋主郭烏隆是「大稻埕3仙」之一，專營海產、榖物、麵粉與糖批發，相當國際化，百年前就會在此舉辦音樂會、崑劇等藝文活動。於是Neo請私廚來辦桌，搭配國際級藝術表演者，端出超過20道澎湃「阿舍菜」，就像電影《總舖師》那般豐盛，完美復刻往昔風光。獨特優雅的台式品味，獲得精品品牌與外國駐台辦事處喜愛，經常包場舉辦私人活動。

花了上千萬整修，Neo低調認為自己是在經營文化，「重現當年的生活方式」才是重點。目前3樓是包場才能進入，1樓做咖啡廳，提供限量大稻埕早午餐及牛肉麵，2樓即將推出1泊3食的住宿體驗，讓人親身入住百年老宅，與老宅共譜一段歷史故事。

AKA Cafe被稱為「都市祕境」。（AKA Cafe提供）AKA Cafe被稱為「都市祕境」。（AKA Cafe提供）AKA Cafe的3樓空間，目前只供包場使用。（AKA Cafe提供）AKA Cafe的3樓空間，目前只供包場使用。（AKA Cafe提供）AKA Cafe面對天井的座位視野最好。AKA Cafe面對天井的座位視野最好。

整建維護特別獎 重生（恩寓公寓）

台北市有數萬間4～5層樓的老舊步登公寓，但成功申請補助的案子很少。恩寓各層樓雖屬不同屋主，因同為一家人，意見整合上相較個別住戶容易些。負責整建的建築師王瑞婷表示，恩寓是台北市第1個同時申請「電梯增建」及「外牆拉皮」補助案，或許目前為止還是唯一1戶。因為大部分的人願意花錢加裝電梯，卻不願花錢拉皮，結果就是嶄新電梯間配上老舊公寓，依舊影響市容。

老舊公寓很難找到多餘空間增建電梯，協調結果由1樓住戶提供空間做為新門廳，才終於有入口。王瑞婷也與結構技師及設備廠商不斷溝通，因受限地形，需要將4邊形電梯切掉一角，才能將原本僅65×65公分的電梯放大至95×80公分；另採用德國進口深棕色皮紋氣化鋁合金做電梯外牆，設計不同形狀的開窗與夜間照明，變身巷口美麗的風景。

外牆拉皮部分，屋主希望優雅日式風格，在有限預算內，王瑞婷先進行拉拔試驗，檢測原有磁磚的安全係數，再上多道工序及塗料穩固及美化；替原本散居四處的冷氣設計格柵集中管理；以木紋鋁企口板做為1樓雨遮頂板，為周邊冷色系金屬及塗料增添暖色調。公寓門口原本屋主父親親書的「恩寓」2字石雕，擔心整修拆除時破裂，王瑞婷先將筆跡拓印，並於新信箱上還原字跡，替屋主家人留下美好回憶。完工後，不時有人想出價買下整棟，原本出租的屋主也攜家帶眷搬回來住，讓王瑞婷充滿成就感。

恩寓是台北市第1個同時申請「電梯增建」及「外牆拉皮」補助的公寓。（王瑞婷提供）恩寓是台北市第1個同時申請「電梯增建」及「外牆拉皮」補助的公寓。（王瑞婷提供）恩寓因受限地形，得將電梯切掉一角才能放大空間。（王瑞婷提供）恩寓因受限地形，得將電梯切掉一角才能放大空間。（王瑞婷提供）恩寓1樓木紋雨遮頂板，帶來溫暖氛圍。恩寓1樓木紋雨遮頂板，帶來溫暖氛圍。

「Best10」精選代表作

◆boven雜誌圖書館

boven雜誌圖書館位於東區頂好商圈，巷內寬敞清幽，創辦人Spencer遇到好的房東與對的建築師，一同將這個原本閒置多年的地下室，改造成美感十足的閱讀空間。

Spencer回憶，剛承租時是60多坪的毛胚屋狀態，管線、天地牆全都重做，新增部分為空心磚圍繞的廁所、櫃台與工作區前方的假牆。開放式場地以簾子區分為有桌面的辦公區及沙發閱讀區。因為會舉辦講座，可搬動的桌椅淨空後能容納約70人。周圍書架以木頭及鐵件組合成，特地為雜誌打造的活動式陳列板與書檔能隨時變換陳列方式。由於雜誌封面顏色豐富，室內採簡約色系，才不會有過多干擾。

進入地下室的樓梯空間，一邊是新做的清水模牆面，一邊為舊有的小磁磚，靠近樓下大門的地方刻意保留不規則空隙，僅塗上深色漆、搭配鋼框與鋁門，呈現空間在使用狀態上的轉變過程，讓房子有故事可講。因樓梯間光線不夠，曾2次施工，將清水模牆面切開幾個長條形、上方小3角的屋頂，也打開幾片木板，讓自然採光補足亮度。1樓門外特意種1棵柳樹，用來美化（遮擋）對面住戶在陽台上曬的衣服。

因為愛看雜誌、也曾在唱片行、進口書商與雜誌瘋工作過，Spencer發現有不少藝術工作者需要大量閱讀雜誌，有時也需要尋找舊雜誌，因而成立亞洲第1家雜誌圖書館。Spencer強調「多看雜誌能增加美感」，事實證明果然如此，這裡連裝書、裝拖鞋的容器，都向美國百年大廠訂製手工帆布籃子與小推車。

boven雜誌圖書館位於東區巷內的地下室。boven雜誌圖書館位於東區巷內的地下室。簾子後方為辦公區，前方是沙發區。簾子後方為辦公區，前方是沙發區。boven專為雜誌設計的活動式陳列板。boven專為雜誌設計的活動式陳列板。

◆河神的丸子

座落在新店溪畔與螢橋國小間的靜巷，河神的丸子經理阿哲表示，這棟2層樓的老房子有超過1甲子歷史，曾做為附近自強市場的員工宿舍。整修時，最重要工程是加強結構安全性，增加多支鋼梁與鋼柱，確保建築物可承載眾人入內；其次是處理老屋常見的漏水問題；在裝潢上沒有過多修飾，盡量保留老屋原本就很美麗的鐵窗、木窗、磁磚、浴缸、磨石子地板等元素，透過色彩繽紛的商品展現層次感，吸引來客目光。

店名有2個意思：一是來自日本電影《神隱少女》，少女因幫河神洗澡而獲贈丸子；另一個則是轉換台語「好玩」發音成「河神」，阿哲希望這個空間經營得很有趣、且潛在各種可能性。1樓是選物店，有新品也有部分二手商品，主要聚焦4個主題：香港議題、環境保護、動物保護、性別平等，也提供簡單的咖啡、茶與小點心，讓客人可以歇腳聊天。2樓做為展演空間，有大展間、小蝸牛屋及廁所藝廊，適合舉辦音樂會、讀書會、新書發表等。阿哲認為這裡地處台北市邊緣地帶，逛街人潮不會經過，必須藉由舉辦活動吸引人流。暑假時就與世新大學合作舉辦「河廢料市集」，將廢物轉化成生活中的好料，喚起民眾環保意識。平日附近國小學生會在放學後來此等待父母下班，成為友善社區鄰里的小客廳。

河神的丸子位於超過1甲子歷史的老屋。河神的丸子位於超過1甲子歷史的老屋。河神的丸子1樓是選物店，色彩繽紛的商品展現出層次感。河神的丸子1樓是選物店，色彩繽紛的商品展現出層次感。河神的丸子透過鋼梁與鋼柱，加強老屋結構安全性。河神的丸子透過鋼梁與鋼柱，加強老屋結構安全性。

◆老布莊的共生

位於迪化街巷內的戶外用品服飾店Kawas，前身為老布莊，不僅在品項上有傳承意味，連帶原有地面層與地下層的裝潢，整修過後竟然還能保留超過90%以上的既有牆面與地坪材料，珍惜可用資源的態度，令評審驚喜。

力口建築負責人利培安花費不少力氣，將舊磁磚與磨石子地坪仔細清潔；在牆面上藕色系油漆，搭配原有粉紅色帶灰的花崗岩石材；杉木陳列架採最小固定支撐點，縮短施工時間；模組化的多元陳列架，可彈性調整高度及放置商品，也方便未來若搬遷時，再利用的可能性。此外，在地下室入口處的牆面，裝上有如水波紋的銀霞玻璃，增加樓梯間採光，同時帶有懷舊氛圍；降低原本高約5公分的門檻，以測安全；整理並統一管線顏色，讓地下室煥然一新；除了後方倉庫，以看似玻璃、實為塑膠材質的拉門做輕隔間，預留2/3空間當辦講座活動的開放式場域。

基於友善鄰里的共好心態，Kawas連旁邊的公寓大門、樓梯間、騎樓等，皆一併整理乾淨，帶動樓上住戶淨空公共空間。利培安還把在整修過程中撿到的老布莊裁縫用竹尺，做成門面把手，每當有人推門入內，便喚起專屬於這個場所的歷史記憶。

Kawas前身是迪化街的老布莊。Kawas前身是迪化街的老布莊。Kawas以老布莊的竹尺做成門把，能喚起場所的歷史記憶。Kawas以老布莊的竹尺做成門把，能喚起場所的歷史記憶。Kawas採模組化的多元陳列架，可彈性調整使用。（Kawas提供）Kawas採模組化的多元陳列架，可彈性調整使用。（Kawas提供）

◆森3

森3（Sumsum Museum）由3位分別從事服裝、策展、平面的設計師共同成立，他們有相同愛好：大自然、山林、植物，從店外到店內，均可見到綠意盎然的盆栽及原木建材，古樸中又帶著現代感，成為遼寧街夜市亮點。

格式設計總監王耀邦回憶，當初來到這裡時，還有女兒牆擋住面對朱崙公園的好景色，與房東商量後打開圍牆，讓視線穿透，將對面綠意與光線引入室內；森3目前使用的地板，亦來自另1間老屋的樓板再利用，當年台灣盛產柳安木，常使用在建材、木作上，如今已少見；牆面採用模組化設計，可依攝影展或畫展活動，改變懸掛物件；吧台後方是1980年代的喇叭，特別設計長條型吧台，讓客人坐在最前排聆聽音樂紓壓；天花板特選春池玻璃的「發泡輕質節能磚」，將廢棄光電產品的玻璃回收後加工，成為質輕、耐火又隔音的防火建材，玻璃磚內的孔洞能將室內的回音吸收，音樂播放效果更好，聊天的客人也不會聽到嗡嗡的吵雜聲。

王耀邦解釋，選擇museum做為森3的英文名，源於這裡不單是咖啡館，尚包括古物、植物、爵士、喫茶，還會舉辦市集、畫展、新書分享等，甚至曾邀請日本廚師提供流水素麵供客人品嘗。這個區域也因森3的出現，逐漸增加有質感的早午餐及甜品店。

森3從店外到店內均可見到綠意盎然的盆栽。（格式設計展策提供）森3從店外到店內均可見到綠意盎然的盆栽。（格式設計展策提供）森3的設計風格古樸中帶有現代感。（格式設計展策提供）森3的設計風格古樸中帶有現代感。（格式設計展策提供）森3音響前方的長條型吧台，聆聽效果最佳。（格式設計展策提供）森3音響前方的長條型吧台，聆聽效果最佳。（格式設計展策提供）

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