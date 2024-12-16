【藝術文化】故宮北院迎開館60週年 「築城風雲」特展 看見台灣17世紀以來築城故事

府城是清代台灣最重要的政治、經濟與文化中心，〈重建臺灣郡城圖〉則是《重修臺郡各建築圖說》的首張彩繪。台灣知府蔣元樞以上東下西方位細緻繪製，完整呈現了1770年代中葉府城由刺竹與木柵所環繞而成的「半月沉江」，西側無牆直臨台江內海的姿態，並採取增建敵樓、砲台等設施以做拱衛。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮迎接百年院慶，今年已有多檔精采展覽暖身，如「大美不言」、「看得見的紅樓夢」等，然而2025年也是故宮北院開館60週年，象徵故宮在台灣落地生根、與國人一齊看向未來的起始。而院藏清宮的圖書文獻，也有不少與台灣歷史發展相關，故宮最新推出的展覽「築城風雲：清代文獻與圖像中的台灣諸城」，即透過院藏文獻圖檔、善本古籍、府城舊瓦等，爬梳台灣自17世紀以來歷經荷蘭、西班牙、清朝等不同統治者的獨特築城故事。

在歐弗爾．達波的《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》（1670）中，可見完整的熱蘭遮城樣貌。（故宮提供）

台灣的築城活動始於17世紀荷蘭東印度公司與西班牙帝國的西洋式城壘。進入清代，除沿用舊城，官員與仕紳於折衝與地方意識展現中，亦陸續興建官城與民城，廣及南北，成為現今重要的文化資產。

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院藏1884年的〈安平堡與附近居民生活情景圖〉。（故宮提供）

此次展覽策展人書畫文獻處副研究員蔡承豪表示，其實清代的城並沒有想像中的遙遠，只要打開雙北捷運路線圖，就可以看到「土城」、「西門」、「小南門」、「北門」等與城有關的名稱。2024年是台南400年及台北建城140年；2025年則是台南築「城」300年與恆春築城150年。在故宮的檔案文獻與圖畫中，也有眾多與台灣在地相關者，除可藉由硃批奏摺了解官方如何建城，也可一睹基層如何建造自己的民城。

展覽破題先解釋何謂「城」，就是以具規模的高牆圍繞某一區域的防禦建設。而由展覽第1單元「這裡的『城』不一樣」，介紹荷蘭東印度公司與西班牙帝國分別在台南、基隆、淡水等地陸續興建由厚重石牆、棱堡與砲台構成的西式堡壘，如台南的熱蘭遮城（Fort Zeelandia）與普羅民遮城（Fort Provintia）、基隆與淡水的聖薩爾瓦多城（Fort San Salvador）與聖多明哥城（Fort San Domingo）等。似乎可以感受到台灣最早的建城史，其實很西洋風，且是充滿防禦性。展覽中還有荷蘭作家歐弗特．達波（Olfert Dapper）所著《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》，可見完整的熱蘭遮城樣貌。

到了清代，由於統治政策的擺盪與猶疑，因此，第2、3單元分為「擺盪與猶疑之行」及「城牆的加固改造」，展示對在台灣築城由消極到積極的態度轉變。其中，雍正3年〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉，顯示清朝初期為避免龐大財務負擔，僅以刺竹、木柵圍繞築城。直到林爽文事件後，暴露城池防禦能力不足，乾隆皇帝始同意加強城池建設，展品中的〈府城小西門殘瓦〉，就是由堅實城牆具現了清代統治台灣的分水嶺。

第4單元「外力刺激下的變貌」，呈現晚清時期為對應外來勢力挑戰積極展開的新城池建設，其中尤以恆春、台北與省城（今台中）最重要。光緒元年〈為臺北口岸擬建府治統轄一所三縣以便控馭而固地方〉奏摺中，批准沈葆楨等人建議設置台北府，並於光緒10年（1884）竣工，這也是2024年台北府城140年的文獻佐證。

建城史雖多與統治者相關，但也有來自民間的力量，最後第5單元是「基層之力」，呈現民間基層自力所築大小不一、樣貌多元的「土城」，規模雖不若官營者，卻展現了社會各階層的自主性與防衛意識，亦是民間凝聚力和合作精神的象徵。

「築城風雲」自即日起至2025年3月9日，在故宮北院103陳列室展出。

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