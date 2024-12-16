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【藝術文化】桃園兒美館「山裡坐坐」書展 大小朋友來看山林繪本

2024/12/16 05:30

兒美館舉辦「山裡坐坐：山主題小書展」邀請親子透過繪本故事認識山林。（桃美館提供）兒美館舉辦「山裡坐坐：山主題小書展」邀請親子透過繪本故事認識山林。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市兒童美術館主辦的「山裡坐坐：山主題小書展」精選38本以山林為主題的繪本，邀請親子朋友在看展之餘，也可以從文字與插畫的故事中，感受山林的多種面貌。即日起至2025年1月27日，在桃園兒美館3樓兒童藝術圖書空間登場。

圖書空間特邀「叢林找插畫工作室」以細膩的風格創作主視覺以及書展的布景設計，以台灣原生種動、植物，加上柔美山神與細緻山景，讓展區充滿山林與自然的神祕美好。並分為「山裡坐坐：山主題小書展」依照繪本的主題，分為「火山歷險記」、「深山裡的空氣」、「山林中的人們」、「告訴我山的事」、「山裡來的故事」、「通往山林國度」等6大子題，邀請大小朋友靜坐閱讀，徜徉在山林的奇幻世界之中。

此外，兒美館更將於12月22日邀請「叢林找插畫工作室」的設計師許家瑋，舉辦「來山裡作作：故事手作工作坊」，藉由故事互動與手作活動，引導孩童思考山林間動植物的共享與共好，反思人類與自然之間的關係。活動詳詢桃美館官網。

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