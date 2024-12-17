【藝術文化】嘉美館「移動的觀察者」 打造嘉義8景新想像

〔記者董柏廷／嘉義報導〕由嘉義市立美術館策畫的「移動的觀察者」展覽，適逢嘉義建城320年，邀請台灣4組新生代藝術家，從非日常的角度，探索嘉義城市地景。

嘉美館表示，展覽靈感源自英國文化地理學者約翰．威利（John Wylie）經典著作《地景》中：「地景做為一種日常生活實作的移動方式，人在其中扮演著關鍵角色；無論是步行、觀看、搭車、駕駛，所有在城市中游移的行為，皆屬於觀察的體驗。」以此為核心邀請4組藝術家包含游雅蘭、2ENTER貳進、黃韶瑩與吳依宣，透過裝置藝術、即時互動影像、版畫燈箱等打開城市隱匿的面貌。

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藝術家游雅蘭以版畫呈現〈桃城八景圖繪〉與〈山景〉系列作品，表現她對城市地景的觀察與思考，其將作品以PVC輸出後，展示於美術館周邊的中山路窗戶和蘭井街燈箱，融合許蕣紘的文字解說，邀請民眾探索古今嘉義。

此外，新媒體藝術團隊2ENTER貳進透過虛擬影像裝置〈Data Verse Chiayi〉，以遊戲引擎打造鏡像的虛擬城市，融合過去與現在的街景、自然與人文景觀，創造沉浸式數位城市，民眾可以透過手機掃描展品上的QR CODE參與互動，即時生成未來城市景觀。

「移動的觀察者」從過去到未來的兩兩對話方式，融合嘉義現在、過去以及未來的地景，透過不同藝術家擅長的創作媒材，邀請觀眾化身移動的觀察者，重新開啟對於生活中地景的感知力與想像力。展覽即日起至2025年3月2日，在嘉美館戶外庭院、本館，與古蹟棟3樓圖書室展出。詳詢嘉美館官網。https://chiayiartmuseum.chiayi.gov.tw/

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