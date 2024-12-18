【藝術文化】北美館街事美術館「城中轉身術」 探索中正與萬華區歷史風華

「找回過去：卡牌遊戲工作坊」，由藝術家許家禎與在地商家一同探索中正與萬華城區的過往。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主持的「街事美術館」，主題圍繞「台北人的365日常」，每年選定一區域，走入社區進行藝術推廣公眾計畫。「2024街事美術館」與台北市中山堂管理所合作，聚焦台北最早發源地，擁有豐碩商賈文化與深厚人文底蘊的中正區和萬華區，透過北美館典藏作品賞析與藝術工作坊，邀請民眾探索當地的變遷與發展。

「2024街事美術館：城中轉身術」聚焦中正及萬華區的歷史風華。（北美館提供）

「街事美術館」今年進駐位於中正區的中山堂，以「城中轉身術」為主題，展出北美館典藏作品，如鄧南光〈台北，北門口平交道〉（1941）、張照堂〈萬華I〉（1978）與龍思良〈懷念西門町〉（1993），3件作品原寸數位輸出，呈現台北市因著交通、經貿要塞而產生的歷史景象，讓觀眾得以一窺區域過往的樣貌，喚起歷史意識與生活記憶，對照現今的生活及街景，進而感受多樣變化的城市氛圍。

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本展亦邀請當代藝術家崔廣宇引領居民觀察當地環境與日常街景的轉變，探索夢想與日常生活的交會，藉由藝術行動提出對於在地的再造之夢，呈現一系列關於生活奇想的錄像作品；藝術家許家禎則透過實地踏查、田調訪談，蒐集承載老店商家的回憶之物，將其印製成卡牌，並藉由桌遊的互動，以提問和解析引導參與者一同探索城區的過往，進而拼湊出虛實交錯的集體記憶。

展期至2025年3月2日。詳詢北美館官網 （www.tfam.museum）。

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