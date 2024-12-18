自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 陳莉文／薛丁格的貓

2024/12/18 05:30

◎陳莉文◎陳莉文

◎陳莉文

我不知道那天我有沒有撞死一隻貓，也許有，也許沒有。車輪發出異響的前一刻我好像有看到，貓，一隻黑白相間的幼貓。貓影閃逝，霧中下著小雨，山路蜿蜒滑順，眼睛來不及分辨，撞擊聲已到來──

砰。

只一聲，沒有別的，不輕不重。雖然有些分神，但握方向盤的手仍很穩。副駕駛座，妻的身體微動，原來睡得並不深。

「剛才是什麼？」她問。她一無所知，她什麼都沒看見。其實我也是，什麼都沒看見，畢竟我不能確定我是否看見了貓。

「沒什麼。」我說。

雨默默大了起來。

再往前開了一段才忽然想到，其實只要掉頭，就能知道那裡是否有一具貓屍。也許還沒有死，尚有餘溫，在那不起眼地抽搐、嗚叫。只要回頭我就能確定自己是否撞死了一隻貓，千真萬確，或者從頭到尾根本就沒有什麼貓。

「你還好嗎？」

妻柔軟的手掌摸上我的膝蓋。我不作聲，鬆開一隻手，伸進她寬鬆的衣領。我幾乎立刻就找到她小巧的乳頭，我緊緊捏起它，感到手指流竄的暴虐與仁慈，妻發出一聲微弱如挫傷的呻吟，無害的雙眼流露著困惑和順服。

我知道這女人是愛我的。

有時我的殘忍，令我自己也十分詫異。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應