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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】與幸福超商有約

2024/12/18 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

在超商內15分鐘，能夠做些什麼？或許可以找到幸福。

這是導演許豐明最近的作品《幸福超商》，他長期關心、拍攝自閉症，他的心情，總是和他鏡頭下的自閉兒連結。我常在許導演的文字間隨著感傷、心疼。

《幸福超商》只有15五分鐘，描述一位戲劇系的年輕學弟，為了演出一齣有關自閉症的話劇，尋求畢業於同一所大學社工系學長的幫助。他們在超商觀察自閉症孩子的「社區適應」學習過程，並引入《身心障礙者權利公約》（CRPD）的概念。

超商是一個自由流動的空間，自閉症孩子會遇到陌生人、無法理解他們重複性行為的店員、也會有白目的顧客，對平常人看似簡單的行為，其實都可能是挑戰。

影片的結局是光明的，從未接觸過自閉症的戲劇系學弟，從陌生到因為理解而熟悉的過程。原來，從陌生到了解，是幸福的開始。

飾演自閉症患者還在其次，重要的是進到他們的內心世界。韓劇《非常律師禹英禑》走紅那陣子，我穿了一件印有鯨魚圖案的襯衫參加聚會，有位攝影師看到了問我：「這隻鯨魚有什麼意義嗎？」我當然知道他看過那齣韓劇。飾演自閉症律師的朴恩斌迷戀鯨魚，每當悟出解題方向，就有鯨魚游過。雖然現實生活裡這樣的自閉症天才，不太能夠遇到，我想編劇是要說，每個自閉症者都會有獨特的心靈世界，看見一隻鯨魚或是一匹白馬，有時是難以想像的奇怪生物。我們能做的，就是了解。

《幸福超商》傳遞了在生活中平等對待和同理心的重要性。我們曾經給兒子做超商訓練，讓他自己拿取喜歡的零食和飲料，結果他當然都拿同樣的蠶豆酥和飲料。好的，這樣也是好的。

許豐明說，得到另一種角度的理解，就是《幸福超商》的定義。更理想的是，理解和接納處處成全幸福的角落。

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