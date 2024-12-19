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【藝術文化】從故宮出發探索台灣 「故宮好客」10大旅遊路線吸客衝一波

2024/12/19 05:30

故宮推出電子觀光手冊，結合故宮文物、南北院區周邊景點，推薦10大精選旅遊路線。（故宮提供）故宮推出電子觀光手冊，結合故宮文物、南北院區周邊景點，推薦10大精選旅遊路線。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市政府昨（18）日公布2024年台北市績優景點名單，其中國際級績優景點第1名就是國立故宮博物院；故宮也於昨日宣布推出全新「故宮好客」旅遊攻略，期盼能大舉提升南、北兩院參觀人數。

立院教文員會昨日審查故宮114年度預算，故宮院長蕭宗煌列席。（記者陳志曲攝）立院教文員會昨日審查故宮114年度預算，故宮院長蕭宗煌列席。（記者陳志曲攝）

不過，立法院教育文化委員會昨日審查故宮114年度預算，在全年編列總預算32億2,333萬4千元中，「新故宮計畫」原編列18億8,339萬4千元，遭凍結3億5,000萬元，為凍結數最高的一目，立院決議等故宮提出專案報告後，始得動支。此外，多位立委認為故宮迎接明年百年院慶的活動沒有亮點，網路行銷與推廣能見度也有待加強，因此，1.3億經費遭凍結200萬元，待書面報告後始得解凍。

根據故宮統計，2024年截至12月17日為止，北院參觀人次累計176萬3,102人（目標200萬人），南院93萬5,863人（目標100萬人），兩者都未達標；而為迎接2025年100週年院慶，以及故宮南院開館10週年，故宮特別推出「故宮好客」宣傳專案，期盼能為提升參觀人次再衝一波。

故宮表示，全新「故宮好客」內容包括宣傳影片、中英日韓電子觀光手冊。其中，「故宮好客」觀光手冊在故宮官網即可下載（https://www.npm.gov.tw/Articles.aspx?sno=03013949&l=1），精選10條推薦給國內外旅客主題路線，發展南北故宮各5條旅遊攻略，從故宮出發探索台灣，路線結合台灣歷史文化、自然與在地美食，讓旅客在前往故宮旅行中，能獲得充實又豐富的旅遊享受。

在故宮北院部分，「歷史街坊散步」結合大稻埕、鐵道博物館；「 台北近郊輕旅」由故宮延伸到陽明山，晚上前往士林夜市；「 台茶文化體驗」則是先到貓空品嘗台灣茶，中餐享用鼎泰豐，下午前往故宮；「台北文青漫步」是先欣賞完北院精選文物後，到赤峰街散步；「療癒身心之旅」則是全天在故宮，包括到故宮晶華享用特色餐點，逛故宮禮品店，前往至善園散步，欣賞中式庭園建築。

由故宮南院出發的，則有「漁業文化體驗」結合休閒魚場與鰲鼓濕地；「交趾陶工藝之旅」順道前往蒜頭糖廠及板陶窯文化園區；「在地自然風情探索」享用故宮餐飲美食，在台南四草綠色隧道感受自然氛圍。「嘉義愜意旅行」參觀完故宮南院後，可品嘗在地美食嘉義火雞肉飯，騎乘自行車在嘉義暢遊。「悠然樂活慢旅」則是順遊台灣花磚博物館。

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