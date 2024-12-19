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【藝術文化】蔡昱廷不眠山 探究台灣山林裡被掩蓋的歷史

2024/12/19 05:30

《不眠山》由舞者簡麟懿以及日本能劇表演者岩本大輔演繹，聚焦「失蹤」的狀態。（蔡昱廷提供）《不眠山》由舞者簡麟懿以及日本能劇表演者岩本大輔演繹，聚焦「失蹤」的狀態。（蔡昱廷提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由關渡美術館主辦的「不眠山—蔡昱廷個展」，是藝術家蔡昱廷融合近7年的山林嚮導工作經驗，以台灣深山遺址做為創作基底，透過裝置、錄像、地圖等媒材創作，呈現台灣歷史中一段與山林產業相關的歷史，企圖引發觀眾「出神」的觀展體驗。即日起至2025年2月16日，在關美館G104展覽廳登場。

【藝術文化】蔡昱廷不眠山 探究台灣山林裡被掩蓋的歷史〈It Which Remains〉，複合混凝土、壓克力顏料、植物、金屬件、木板，60公分x18.5公分x84公分。
（記者董柏廷攝）

熱愛親近山林的蔡昱廷受訪時表示，他曾在7年之間登上台灣80座百岳，過程中見到許多生命殞落、失蹤以及諸多光怪陸離的故事，使他對山林的歷史產生好奇。在進行田野調查工作時，受「失蹤」、「掩蓋」、「遺忘」等字詞啟發，讓他聯想諸多聽聞過的故事，他說明，「山林不僅隱藏了文明發展時被遺忘的歷史痕跡，其實也是某種中介地帶，有許多記憶以及人類慾望被歷史掩蓋。」當回望台灣山林史時，其實有著複雜的歷史敘事隱含其間。

展覽同名展件《不眠山》，以錄像作品呈現，聚焦「失蹤」的狀態，時代流轉下被留下的意識、文化又或是真正意義上被留下來的人。時間線、真實與虛構故事交錯，探究台灣在日治時期至民國初期，威權轉移下，文化銜接的模糊地帶。他邀請舞者簡麟懿以及日本能劇表演者岩本大輔唱唸，前往阿里山演繹虛構的日本能劇片段。以錄像作品展現個人對此段歷史的回望與反思，「由於能劇在日本多以傳達神怪故事為主，也能呼應神靈的存在，透過後殖民的視角再度審視台灣的歷史。」藉此喚醒台灣人對日本殖民、山林產業與台灣人民之間逐漸消散的集體記憶。詳細詢關美館官網。

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