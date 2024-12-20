【藝術文化】楊世豪大環首登國家音樂廳 張正傑親子音樂會為華德福募款

此次張正傑親子音樂會將為新建宜蘭慈心華德福高中校舍募款。圖為張正傑於宜蘭為學生演出的畫面。（張正傑提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「親子音樂會」是大提琴家張正傑最受歡迎的品牌之一，每次開賣都一天內完售，即將於12月29日下午在國家音樂廳演出的「正傑叔叔的新年派對」也幾乎秒殺，張正傑決定加開晚上場次，除回應樂迷期盼，還有另一份心意，就是幫新建宜蘭慈心華德福高中校舍募款，讓學生們有安全舒適的上課環境。

從來不須事前公布曲目，就吸引滿滿樂迷的親子音樂會，此次非常特別，將把大環藝術首度搬上國家音樂廳與大提琴共演，其中還包括一首巴哈無伴奏大提琴。為此，張正傑昨日與大環藝術家楊世豪共同出席記者會，說明此次音樂會的內容。

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楊世豪是近年在國內外備受歡迎的大環藝術家，2019年因參與《亞洲達人秀》演出震撼世界，開啟國際巡演之路，被譽為台灣之光。近期致力於當代馬戲推廣及創作，並以「社會馬戲」的核心價值，分享勵志的藝界人生及偏鄉義演等計畫，因此，對於此次演出能為華德福高中校舍募款，也表示很開心。

除了楊世豪之外，還有歌仔戲國寶唐美雲跨界力挺，想像她將〈身騎白馬〉以大提琴和鋼琴伴奏演出，將迸發出什麼效果？還有許多長年合作的夥伴音樂家，包括鋼琴家廖皎含，小提琴歐之瑀、張芝庭，中提琴家張力文，以及次女高音翁若珮、男中音林政勳的美聲也將加入，陣容強大。

至於演出將會用什麼場景呈現？張正傑笑說，為了順利讓大環登上國家音樂廳，他花了不少錢訂製雙層地板，確保原來的舞台地板不受損，到時舞台還將化身為客廳，邀請音樂家們來參加派對、一起玩音樂。

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