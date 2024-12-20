【自由副刊．愛讀書】 《廚房裡的偽魚販》

《廚房裡的偽魚販》

林楷倫著，時報文化出版

林楷倫著，時報文化出版

不若議題與主題明顯強烈的短篇小說集《雪卡毒》釅口，也不似魚市小人物誌《偽魚販指南》的紛呈。《廚房裡的偽魚販》是林楷倫（1986-）以職場為舞台，以散文為體，明快談論生命、家族、個人遭遇、以及魚販生活。從魚攤轉型成專門對口精緻餐飲業（fine dining）的供應商，從叫價場域轉往業務領域，專營星級餐廳生意的他，探進廚房與主廚們交流，搏的是感情、算計、官腔攻防。他以文字觸及執著背後的起伏跌宕，從星級主廚們的「成功學」模板，到對摘星的追求，彷彿人類學田野調查，深刻記下餐飲業的「裏生態」。過程中，他也回望家道落敗，被迫過早催熟自己，並開始學習如何面對憤懣。他或能理解，摘星與否之於主廚，一如創作者能否掙得文名，是水火同源的焦慮，因此，透過他自成一派的寫作脈絡中，發現「偽」魚販並非虛偽與冒牌，更是卡在「中間」的身分，令其產生猶疑，卻也是這樣的身分，使他得以在文學與商業兩造間求取平衡，摸索新徑，將自己的獨特與他人的共同之處相互融合。（海葡萄）

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