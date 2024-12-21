【藝週末．寰宇散步】藝遊倫敦─感受濃濃藝術氛圍

文．攝影／蔡志良

倫敦是一座擁有豐富歷史和多元文化的城市，不僅是英國的政治和經濟中心，更是全球藝術愛好者的天堂。走在這座城市的街頭巷尾，你會發現這裡充滿了世界級的美術館和畫廊，展示著從古代文明到當代藝術的廣泛收藏。如果情有獨鍾古典藝術，建議走訪國家藝廊或大英博物館；若是對現代和當代藝術充滿熱情，絕不能錯過泰特現代美術館。優遊倫敦，細細品味這座城市濃厚的藝術氛圍。

國家藝廊 完整的西洋繪畫史

今年奇美博物館特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，即是展出國家藝廊（National Gallery）52幅原作的珍藏，造成國內看展盛況。國家藝廊館內的畫作超過2,300多幅，全依年代來區分，主要收藏年代以1260年至1900年為主，至於館藏空間主要分布在4個側翼，Sainsbury Wing收藏1250至1500年早期文藝復興時期的作品，多幅達文西炭筆畫作在此，西翼是1500年至1600年文藝復興全盛時期、日耳曼、義大利等繪畫作品，北翼收藏1600年至1700年，包括義大利、法國、西班牙等繪畫，至於東翼是1700年到1900年代的作品，包括了18至20世紀初期，法國、英國及威尼斯等派系的作品。

請繼續往下閱讀...

國家藝廊的大量作品中，最令人印象深刻的作品有後印象派（點描畫派）畫家秀拉的〈阿尼埃爾的浴場〉；還有那畫風大膽強烈、用色鮮豔的梵谷之作〈向日葵〉、義大利威尼斯知名畫家提香的〈酒神與阿利阿德尼〉、義大利文藝復興的代表畫家達文西繪製的〈岩間聖母〉等，這些巨匠名畫昔日都只能在書籍上欣賞，真實呈現在眼前時，有股說不出的感動。

來到國家藝廊除了能感受真跡畫作的震撼外，還會見到許多畫家到現場親筆模擬，這是被館內允許的，這些畫家現場作畫功力很強，但他們不被允許自帶椅子，只能一站就是幾個鐘頭的認真素描，讓人對他們升起佩服之情。

國家藝廊館內的畫作超過2,300多幅，是藝術愛好者熱衷前往參觀的美術館。許多畫家會到國家藝廊內對著真跡，現場手繪模擬畫作。

泰特現代美術館 現代和當代藝術作品

高雄市立美術館年度特展「瞬間─穿越繪畫與攝影之旅」，正是展出泰特現代美術館（Tate Modern）的多件珍藏作品。其實，泰特現代美術館最早是泰晤士河的河畔發電站，2000年時經由瑞士建築師雅克．赫爾佐格和皮埃爾．德．梅隆，兩位普力茲建築師的重新打造，成為今日的泰特現代美術館。美術館一共分成5個樓層的展覽空間，以20世紀至今的現代或當代藝術作品為主要展出重點。

泰特現代美術館除了固定展覽外，還有許多小型的特展展出。一般作品展出方式多以年代當做區分，這裡卻以主題的方式組合陳列。像是裸體、風景、歷史、靜物等概念去區分，讓遊客在欣賞時有歸納感，這樣的切入角度也很棒，讓人不會侷限在時空中，而忽略了創作者本身想要傳達的概念。展場裡也有許多重量級大師作品，像畢卡索、馬蒂諦、莫內、安迪沃荷、達利等精采畫作。

泰特現代美術館以20世紀至今的當代藝術作品為展出重點。泰特現代美術館最早是泰晤士河的河畔發電站。

泰特英國美術館 收藏大量英國繪畫作品

泰特英國美術館（Tate Britain）這棟建築物本身就是一座藝術品，白色古典建築外觀，隱約散發著優雅氣質。美術館主要收藏16世紀至今的英國繪畫作品，也不乏大量雕塑等，其中著名的作品包括前拉斐爾派的畫作，這派的畫家如米勒、杭特。館裡也收藏了18世紀英國畫家特納的多幅作品，他是英國知名的浪漫主義派的風景畫家，水彩與版畫都是專長，對後代的印象派有很大的影響。

除了那些早期畫家作品，也陳列了現代前衛藝術的創作，藝術家Phyllida Barlow的驚人作品，使用大量的木頭架子堆疊至半空中，氣勢磅礡。除此之外，這座美術館還設有資訊互動設施，當遊客對某件作品感到興趣或產生疑惑時，就能透過電腦做進一步的查詢，得到更清楚的解答。泰特英國美術館參觀的人數遠低於泰特現代藝術館，可能是地理位置的差異性，但欣賞完展出品後，發覺兩個美術館各有特色，皆值得推薦。

建築物本身就是座藝術品的泰特英國美術館。泰特英國美術館主要收藏16世紀至今的英國繪畫作品。泰特英國美術館也收藏不少米勒、杭特等前拉斐爾派的畫作。

國家肖像美術館 傑出名人肖像集聚

國家肖像美術館（National Portrait Gallery）是專門收藏英國歷史有名人士肖像畫的重要聖地，舉凡藝術、文學、政治、科學等領域的傑出人士畫像或雕像，全被齊聚於此。從1856年起，國家肖像美術館向民眾開放，館內收藏品以繪畫為主，但也擁有不少雕刻及照片，總收藏數量高達9,000件。

美術館內部的展覽配置，1樓是展覽維多利亞時期的肖像，G樓則是以進入20世紀的人物為主，至於頂樓（2樓），則是陳列從都鐸王朝至18世紀的等人物，是想多了解英國人物與歷史的朋友，絕對不容錯過的地方。

在國家肖像美術館中，有許多令人為之驚豔的作品，舉凡像英國偉大的劇作家莎士比亞，館藏他不同年代的作品繁多，包括雕像、油畫、版畫、雕刻等，蒐集極為豐富。還有那畫家以點描畫法繪製了著有《理性與感性》的英國知名女性小說家珍．奧斯汀的素描照。而英國史上在位60多年的女王維多利亞女王生動且巨大的雕像，及數量眾多的油畫、雕刻、雕像等作品，可見這位讓英國成為「日不落國」的女王，留下後世多少懷念與影響力。除了年代久遠的人物，名人如樂團披頭四、英國著名的服裝設計師Paul Smith等人的作品，也都在館內展出。

國家肖像美術館內收藏大量英國歷史知名人士肖像畫作。國家肖像美術館也展出人物的雕像、油畫、版畫、雕刻等。

大英博物館 收藏最龐大的英國博物館

大英博物館（British Museum）是博物學家漢斯．斯隆爵士於1753年將8萬餘件的收藏捐給政府，隨後又有其他的王室與伯爵捐贈，才慢慢擴大了博物館收藏的規模。博物館目前館藏數目約為1,300萬件。共分為90多個展示廳，依照國家文明區分，包括有古埃及、古代希臘、羅馬、亞洲、古代近東、英國與歐洲、主題展示館、美國與墨西哥等。

在博物館裡，最推薦古希臘世界時代的遺跡，包括愛琴海文明、古希臘時期、亞歷山大大帝之後希臘時期建築。像主要供奉古希臘雅典娜女神的神殿─帕德嫩神廟部分展區，裡頭收藏了許多身體殘缺的人形大理石雕像，外型雖破損不堪，但依舊能從石雕身體的肌肉線條及服裝皺褶，看出當時石雕工匠的高超技藝。

西亞展區門邊站立著一對巨大的怪獸神像，西亞文化涵蓋西元前4000年至西元前331年美索不達米亞地區文化。至於最讓大眾感到好奇的埃及文物，館內有許多大型石雕人像，都是歷代法老王的形象，其中巨大的阿米諾菲三世半身像，高度將近3公尺，氣勢相當驚人。

此外還有埃及動物木雕或青銅製作品，當然，除了巨大石像外，埃及木乃伊也是最受遊客矚目。一尊尊躺著或站著的木乃伊，有的被放置在繪製精美的棺槨裡，這來自數千年前真實巨大的呼喚，讓人猛按快門。中國、南亞展區也有眾多古物，因為英國在擴展殖民的當時，從當地取走了不少珍貴文物，其中又以中國與印度的文物最多。在中國展覽區裡，可見到大量不同朝代的瓷器、玉器及銅器，印象深刻的是充滿韻味的唐三彩、青花瓷盤及多款清朝大型花瓶；而印度地區則有石器與陶器品及木雕藝術品。

大英博物館共分為90多個展示廳，館藏相當豐富。館內展出許多埃及的大型石雕人像，皆為歷代法老王的形象。

維多利亞與亞伯特博物館 橫跨3000多年時光

維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum）的收藏極為豐富，150間的展示間裡，蒐羅作品橫跨了3000多年時光，網羅了大量世界各地工業、裝置及應用藝術的難得作品。主要有歐洲瓷器、中國陶瓷器、優秀的鐵工藝術品、服飾類、雕塑類等等，琳瑯滿目的收藏數量及廣度，不禁令人豎起大拇指。

博物館一共有4個樓層，地面樓層展覽區，展出作品為中國、印度、韓國、日本、伊斯蘭等國家的雕刻、建築藝術及服飾等歷史文物，其中印度文物更號稱是世界最多，當欣賞著這些陳舊的文物，不禁遙想起當時民眾的生活時光。

2樓展覽區則展示歐洲20世紀英國的彩繪玻璃、雕刻、珠寶飾品、銀製器等，漂亮且輝煌的作品，3樓與4樓都是英國陶瓷器展覽，這裡頭的蒐藏也是十分精采。最讓人著迷的就是歷代瓷器部分，主要展出中世紀到19世紀的作品，展覽館並以國別來區分展示，像德國麥森瓷器、英國Wedgewood和中國唐三彩、彩繪玻璃藝術品等；其他還有服裝展示區，從早期的馬甲上衣、內襯蓬蓬裙到知名設計師三宅一生的作品及國際設計師克利絲汀．迪奧的設計作品，不同年代服裝的演進與潮流皆被網羅至此。

維多利亞與亞伯特博物館蒐羅作品橫跨了3000多年時光。維多利亞與亞伯特博物館琳瑯滿目的收藏數量，非常推薦前往參觀。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法