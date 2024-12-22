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台灣絃樂團偏鄉教學計畫 台東寶桑國小區成果發表

2024/12/22 05:30

發表會最後由所有學員合奏，老師也陪伴演出。（記者凌美雪攝）發表會最後由所有學員合奏，老師也陪伴演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕台灣絃樂團「偏鄉巡迴教學計畫」2024年成果發表會終場，昨（21）日在台東大學演藝廳舉行，由台東寶桑國小區的10名學員，以獨奏或與老師合奏的形式，呈現階段性學習成果，去年開始贊助的林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬，也親自出席為學員們加油。

雲聖元與女友謝蕎羽一起陪伴學員進行成果發表。（記者凌美雪攝）雲聖元與女友謝蕎羽一起陪伴學員進行成果發表。（記者凌美雪攝）

台灣絃樂團團長鄭斯鈞表示，計畫至今第11年，第1代學生如今已大三，除了很慶幸這個計畫可以持續至今，更欽佩許多辛苦的家長們，每次來回騎將近3小時的車接送學生上下課，「我們學音樂，是過來人，知道能堅持下來很不容易，也很榮幸獲得林榮三文化公益基金會贊助，還有無私奉獻的老師們，大家齊心協力，才有辦法把這個音樂班持續辦下去。」

不遠千里的還有從彰化、台南，每週繞過半個台灣到屏東教課的老師。其中，從計畫啟動就連續參與至今的台絃大提琴家吳世傑，疫情後養成自行開車到台東的習慣，他笑說自己都慢慢開，單趟208公里要開4個半小時，只為了「來到東海岸，讓太平洋看看我」。吳世傑說，這個計畫有很多方面都讓他很感動，包括團長不畏困境的堅持以及各界的支持。偏鄉資源比較缺乏，從美學的建立來看，他可以靠拉琴，讓小朋友發現世界上有很多美好又有趣的事，感覺很有意義。

在台東讀大學而接觸到台絃偏鄉計畫的雲聖元，從大二（2017年）加入教學團隊至今，幾年前畢業後搬回彰化，但仍時常為了偏鄉計畫「回」台東，一開始家人會不解地問老是「跑」台東做什麼，後來也都習慣並支持，交往多年的女友也是時任小提琴助教的謝蕎羽，更加入發表會的鋼琴伴奏，兩人樂此不疲。談到每趟車要繞半個台灣，難道不覺得浪費時間？雲聖元說完全不會，他很享受在車上為小朋友打譜、思考下學期可以變出什麼新火花的時光。可以為推廣台灣的音樂教育奉獻心力，雲聖元覺得很有意義，至今7年來，每次團長問他明年行不行？他總是沒有懸念，一口答應。

偏鄉小朋友學音樂，沒有一定要成為音樂家的執著與壓力，反而很享受，也在過程中摸索未來想做什麼。比如去年還在音樂班的特特，今年回到普通班，他說想要成為藥劑師，但也不會放棄拉琴；原本就學小提琴的安妮，志在當法醫，卻已經高中了才來參加偏鄉課程，因為想保有音樂的學習與樂趣。

2022年加入的樂希，昨天主動表示想發表感言，非常開心地說，自己原來是學小提琴，感覺拉小提琴時很像在琴弦上跳舞，但後來因為愛上大提琴充滿力量的聲音，去年轉為學習大提琴。她說，自從參加台絃的偏鄉計畫課程，生活變得多采多姿，認識更多朋友，「有時朋友還會請我到他們家拉琴，很有成就感」，也特別感謝贊助人，還有每次當她覺得練琴很累時，總會想辦法搞笑讓她放鬆的老師。

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