【藝術文化】日本指揮家野平一郎率國台交 歲末音樂會「夢之海」衛武營演出

日本指揮暨作曲家野平一郎將在台灣世界首演自己創作的《廢墟的風景》。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團2024年最終場音樂會，將於12月27日晚間在衛武營登場，以「夢之海」為題，多首與「海」相關的曲目，將帶領觀眾感受東、西方音樂元素的碰撞與結合，進行一趟療癒的心靈之旅。

對於現代音樂，盧易之建議可借用愈陳愈香的概念，不斷挖掘及打破框架，發現音樂更多可能性。（國台交提供）

國台交表示，此次特別邀請日本指揮暨作曲家野平一郎（Ichiro Nodaira）在台灣世界首演自己在今年新創作的《廢墟的風景》。1953年生的野平一郎，於研究所畢業後，以法國政府獎學金生的身分進入巴黎國立高等音樂學院進修，他以鋼琴家身分與世界各地的管弦樂團合作；近年來，他演奏並指揮鋼琴協奏曲，並自2021年起擔任摩納哥王子皮埃爾基金會當代音樂創作委員會理事會成員。

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汪奕聞認為武滿徹的作品可以感動到自己，相當期待這次與國台交的合作。（國台交提供）

同場音樂會，野平一郎還將率領國台交演出多首曲目，包括台灣作曲家連憲升的《遊天河》與德布西（C. Debussy）的《海》﹔以及與鋼琴家盧易之、汪奕聞一同合作武滿徹（Tōru Takemitsu）為雙鋼琴與管弦所寫的《夢的引用─海啊，帶我走！》。

國台交表示，「海啊，帶我走」源於美國詩人愛蜜莉．狄金蓀的一首自然詩，寫河川對於流入大海的渴望，也象徵愛情；此外，也引用德布西的《海》，向作曲大師致敬。汪奕聞表示，武滿徹的作曲特色是能將日本元素融入創作中，雖然是現代音樂，但可以感動到自己；盧易之則認為，現代音樂除可以感受作曲家精妙的巧思之外，還可以不斷挖掘及打破框架，發現音樂更多可能性。

音樂會詳情可詢國台交官網（https://reurl.cc/yvg09a）。

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