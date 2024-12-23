【藝術文化】台中歌劇院跨新年音樂會 大玩曲風變換

迎新年到來，台中國家歌劇院有跨年加新年音樂會。（台中國家歌劇院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院連續6年舉辦歲末音樂會，今年以「選秀音樂劇」的方式接連在12月31日、1月1日推出2場音樂會，讓民眾感受送舊迎新氛圍；今年的跨、新年音樂會由擅長音樂劇的瘋戲樂製作，邀請多位實力堅強的音樂劇演員，包括資深音樂劇男中音曾威豪、來自南韓的音樂劇演員金仁馨，與樂手倪安東等聯手演出。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗指出，今年邀請到勇於挑戰不同類型音樂劇與演出形式的瘋戲樂工作室，以幽默詼諧的戲劇混入多首經典歌曲，貫串「除舊」與「佈新」兩個主題，將歲末音樂會溫暖氛圍延續，到隔天充滿歡騰氣息的新年音樂會，讓民眾在歌劇院相聚懷舊，又能共同迎接嶄新的2025年。

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其中歲末音樂會選編膾炙人口的〈新不了情〉、〈我期待〉及動畫《冰雪奇緣》的〈Let It Go〉主題曲；新年音樂會則有〈明天我要嫁給你〉、〈讓我們看雲去〉、〈愛你一萬年〉，甚至滅火器樂團的〈島嶼天光〉等，挑選西洋、華流、台語、日韓等流行經典拚場，以不同曲目陪民眾送舊、迎新。歲末音樂會於12月31日晚間7點半演出；新年音樂會則在2025年1月1日下午2點半演出。

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