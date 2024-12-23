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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 李柏欣／哥布林出洞

2024/12/23 05:30

◎李柏欣◎李柏欣

◎李柏欣

哥布林在洞穴裡看臉書，螢幕的白光投在牠臉上。又是Threads上截圖來的情侶合照，在中山或信義區。牠留言：「恨帥潮」、「羨慕帥潮」、「破防了」。同時隱約有聲音：「長得也還好，會穿搭而已」、「瞎妹都愛這種猴」、「輸在哪」。

很危險。洞穴裡看不見綠色，哥布林會忘記自己是哥布林。

哥布林看看自己的手臂，用力的時候也有一點線條。哥布林把打溼的頭髮往上抓，像在拷問牠的鏡子：「我也不差吧。」牠也懂車，只是不夠放肆像那些89；牠或許也懂一點攝影，只是不如長髮男狡猾。

還不是因為他太安分自持，才沒炮可以打。

「嗨 想問你ㄛ今天有講期中報告怎麼寫ㄇ」

「通識課同組的學妹啊她還用注音文裝可愛怎解」牠截圖給兄弟們看，「輸光……」、「勝利……」他們說。

隔天牠又傳了新的截圖：「欸穩聊了啦」，牠得意極，反覆截圖上傳，連續幾天。

除了聊天室裡最後一句話：「妳怎麼都那麼久才回」。

「操，女冒險家騙哥布林出洞只是為了殺掉牠拿經驗升級。」牠發現自己已經站在洞穴外，強光照進牠臉上的凹洞和痘疤，綠色的。●

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