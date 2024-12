【藝術文化】迪士尼《獅子王》動畫交響音樂會2月登台 布拉德利．吉布森親臨獻唱

「迪士尼《獅子王》動畫交響音樂會」將於明年登台首演。(牛耳藝術提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕「迪士尼《獅子王》動畫交響音樂會」將於明(2025)年2月與3月在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家歌劇院演出,紐約百老匯《獅子王》當紅辛巴主唱布拉德利.吉布森(Bradley Gibson)也將親臨獻唱。票券於今(24)日中午12點啟售。

《獅子王》描述辛巴成為強大獅王,並實現自我價值的歷程。(牛耳藝術提供)

主辦牛耳藝術表示,自2020年來,共計在台舉辦了11場2019年真人版電影《獅子王》的交響音樂會,場場售罄引發廣大迴響。而明年將首次迎來大家翹首以盼的動畫版《獅子王》交響音樂會,帶領影樂迷穿越時光,踏進1994年經典動畫版《獅子王》的王者命運之旅,共同重溫最初的感動。

迪士尼經典動畫《獅子王》自1994年上映以來,深受影迷喜愛。除了斬獲奧斯卡金像獎最佳原創歌曲與最佳原創音樂,榮膺金球獎最佳原創配樂、音樂及喜劇電影等多項大獎,更奪得動畫界至高榮譽的安妮獎最佳動畫片,也從1997年的百老匯音樂劇到2019年的真人版電影等多樣形貌深植影迷心中。

此次「迪士尼《獅子王》動畫交響音樂會」將於劇院大銀幕重現,並由鄭立彬擔綱指揮,領軍長榮交響樂團現場演奏〈Circle of Life〉、〈Hakuna Matata〉、〈Can You Feel the Love Tonight〉等經典曲目。台灣首演更特邀紐約百老匯《獅子王》當紅辛巴主唱布拉德利.吉布森獻唱〈Circle of Life〉,讓台灣影迷親聆他宏亮的歌聲。2月27日、28日在台北國家音樂廳;3月1日、2日,在高雄衛武營國家歌劇院。詳詢MNA牛耳藝術(https://reurl.cc/eGzRkm)。

