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【藝術文化】「大美不言」巡展南院續掀熱潮 「故宮百選」首赴捷克越洋展

2024/12/25 05:30

故宮文物將於2025年首赴捷克展出，與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展。（故宮提供）故宮文物將於2025年首赴捷克展出，與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮為百年院慶暖身，今年率先推出跨國策展的「大美不言」，3個月吸43萬人次，可說好口碑掀熱潮，北院展出至12月29日結束後，將於2025年1月23日至4月20日移師嘉義南院展出。

提到「故宮100+」院慶特展，故宮副院長余佩瑾以3句話指出重點：目不暇給宛如展覽嘉年華會、透過文物述說故宮成長的故事、大美不言及越洋展與全世界對話。

其中，明年10月南北院區院慶大展「甲子萬年」，展覽依院史時序呈現故宮與時代交會的脈動，並著眼於故宮在台灣75年的發展。北院將回顧典藏沿革、文物詮釋及數位化等方面的發展及迴響；南院則聚焦於院藏巨碑式北宋山水成為典範的歷程，屆時范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉3幅鉅作將首度移師南部院區展出。

在國際交流借展方面，故宮文物將於2025年9月至12月首次赴捷克展出，與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展（100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum），以「古代藝術中的科技工藝、風景和常民生活」等主題，精選〈翠玉白菜〉、〈清明上河圖〉等約百件珍品並搭配數位展件，向捷克觀眾呈現能引起共鳴的故宮文物故事和藝術風格。

余佩瑾特別指出，之所以欽點鎮館之寶〈翠玉白菜〉出國，除因它是故宮文物代表，還有「白菜」的普世性，原來捷克有一項在地美食是白菜燉豬肉，但〈肉形石〉必須與白菜「互為代班」，因此不能同行。

伴隨〈清明上河圖〉一同呈現的數位展，將並陳台灣現在的生活樣貌，比如在茶會現場秀出一張台北橋的「清晨上班圖」，讓現場秒懂古文物與當代對話。

此外，故宮也將精選87組件文物，攜手法國巴黎凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly），赴法展出「龍展」（Dragon: an Exhibition from the National Palace Museum）。

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