【藝術文化】「大美不言」巡展南院續掀熱潮 「故宮百選」首赴捷克越洋展

故宮文物將於2025年首赴捷克展出,與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展。(故宮提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕故宮為百年院慶暖身,今年率先推出跨國策展的「大美不言」,3個月吸43萬人次,可說好口碑掀熱潮,北院展出至12月29日結束後,將於2025年1月23日至4月20日移師嘉義南院展出。

提到「故宮100+」院慶特展,故宮副院長余佩瑾以3句話指出重點:目不暇給宛如展覽嘉年華會、透過文物述說故宮成長的故事、大美不言及越洋展與全世界對話。

請繼續往下閱讀...

其中,明年10月南北院區院慶大展「甲子萬年」,展覽依院史時序呈現故宮與時代交會的脈動,並著眼於故宮在台灣75年的發展。北院將回顧典藏沿革、文物詮釋及數位化等方面的發展及迴響;南院則聚焦於院藏巨碑式北宋山水成為典範的歷程,屆時范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉3幅鉅作將首度移師南部院區展出。

在國際交流借展方面,故宮文物將於2025年9月至12月首次赴捷克展出,與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展(100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum),以「古代藝術中的科技工藝、風景和常民生活」等主題,精選〈翠玉白菜〉、〈清明上河圖〉等約百件珍品並搭配數位展件,向捷克觀眾呈現能引起共鳴的故宮文物故事和藝術風格。

余佩瑾特別指出,之所以欽點鎮館之寶〈翠玉白菜〉出國,除因它是故宮文物代表,還有「白菜」的普世性,原來捷克有一項在地美食是白菜燉豬肉,但〈肉形石〉必須與白菜「互為代班」,因此不能同行。

伴隨〈清明上河圖〉一同呈現的數位展,將並陳台灣現在的生活樣貌,比如在茶會現場秀出一張台北橋的「清晨上班圖」,讓現場秒懂古文物與當代對話。

此外,故宮也將精選87組件文物,攜手法國巴黎凱布朗利博物館(Musée du Quai Branly),赴法展出「龍展」(Dragon: an Exhibition from the National Palace Museum)。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法