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【自由副刊】 林宇軒／佇客廳睏中晝
◎林宇軒
◎林宇軒
．
大摒掃，早起無閒到這馬
總算是處理好勢，規間厝
所有的語言佮工課。總算是會當
小可歇睏一下，共身軀輕輕
囥咧塗跤，伸手看錶仔──
一个沙漏恬靜咧流
．
心內足濟想法一直出聲
一直聽無咧講啥。無奈何
恬恬看分秒成做年歲閣經過我
卻一點仔攏袂振袂動
凡勢天下萬物咧眠夢
就若親像按呢無聲無說？
．
人若無喘氣就是欲轉去矣
──這我當然嘛知影。
一切是我佇客廳倒坦笑
是我咧想。一切是我
睏中晝，勻聊仔咧看
外口日頭赤焱焱
．
我的性命就佇遮。一个人
感受到窗仔外透入來的光線
敢若天頂寄來的批
這款我毋捌認真了解的
無仝的語言，需要一寡仔時間
一粒好玄的心
．
光批對日頭起行
到阮面頭前愛偌久？感覺我猶原
是學生囡仔，當咧學校上課
讀冊了才熟似家己
才開始數念枕頭仔，數念
洗衫機起童，倚壁的流水聲……
．
下晡睏醒，一个沙漏恬靜咧流
這馬規間厝賰我爾爾
閣有遮濟時間──
我伸手看錶仔，問秒針：
紲落來欲按怎行？伊無共我應聲
干焦指指揬揬，干焦四界看看
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