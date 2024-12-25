【自由副刊】 林宇軒／佇客廳睏中晝

◎林宇軒

◎林宇軒

．

大摒掃，早起無閒到這馬

總算是處理好勢，規間厝

所有的語言佮工課。總算是會當

小可歇睏一下，共身軀輕輕

囥咧塗跤，伸手看錶仔──

一个沙漏恬靜咧流

．

心內足濟想法一直出聲

一直聽無咧講啥。無奈何

恬恬看分秒成做年歲閣經過我

卻一點仔攏袂振袂動

凡勢天下萬物咧眠夢

就若親像按呢無聲無說？

．

人若無喘氣就是欲轉去矣

──這我當然嘛知影。

一切是我佇客廳倒坦笑

是我咧想。一切是我

睏中晝，勻聊仔咧看

外口日頭赤焱焱

．

我的性命就佇遮。一个人

感受到窗仔外透入來的光線

敢若天頂寄來的批

這款我毋捌認真了解的

無仝的語言，需要一寡仔時間

一粒好玄的心

．

光批對日頭起行

到阮面頭前愛偌久？感覺我猶原

是學生囡仔，當咧學校上課

讀冊了才熟似家己

才開始數念枕頭仔，數念

洗衫機起童，倚壁的流水聲……

．

下晡睏醒，一个沙漏恬靜咧流

這馬規間厝賰我爾爾

閣有遮濟時間──

我伸手看錶仔，問秒針：

紲落來欲按怎行？伊無共我應聲

干焦指指揬揬，干焦四界看看

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