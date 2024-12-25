【自由副刊．愛讀書】 《疾病的隱域》

《疾病的隱域》

梅根．歐羅克著，孟令函譯，臉譜出版

梅根．歐羅克著，孟令函譯，臉譜出版

當醫學的認知，趕不上「病」的進化速度，許多尚待命名的病徵，一件件出現，患者該如何訴說自己所患之病症？因為醫學界對病症還沒有定論，病兆已經發生在病人身上，導致連病人對自己的判斷也喪失信心，自我懷疑，加深痛苦，只有自己明白的焦慮，該如何描繪？曾任記者的梅根．歐羅克（Meghan O’Rourke）遇上罕見疾病，有苦難言，她便發揮文字所長，以自己為觀察對象，記下過程。《疾病的隱域》是基於個人經驗，兼容報導文學、文化史，以長散文寫下的一冊病史回憶錄，書中多參考蘇珊．桑塔格對於病症的書寫，側寫女性身體患上未能命名的疾病，不僅要對抗病痛帶來的身心煎熬，還要面對社會加諸的苛刻想像：「女性的身體不適都是她們的臆想。」此書聚集了紀實體裁，不僅展現記者如何以嚴謹查證精神爬梳西方醫學，也有以如詩般感性敘述的心路歷程，具體而微地描繪罹患不知名病症的生活樣貌。（枸杞子）

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