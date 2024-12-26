【自由副刊】 陳昌遠／哄睡

◎陳昌遠

◎陳昌遠

一歲的兒子像我，有不容易入睡的體質，晚上若是不揹著出去散步半小時，他可以一雙眼啵啵亮地在房間裡又翻又爬又啊啊喔喔地玩到凌晨二點，熬夜天分極好，讓我跟老婆近乎崩潰。我從小喜歡熬夜，常被我媽叨念，我媽每次回憶我的出生都會自責，說懷孕那時上大夜班，造成我出生後晚上都不睡覺，長大後也如此。以前聽我媽這樣講有點欣喜，畢竟喜歡寫詩嘛，半夜特別好寫。話說，我老婆從不熬夜，一過午夜十二點就睡著，懷兒子的時候作息非常正常。每次揹兒子散步、哼歌，想著幾首詩該怎麼寫，用詩句對兒子說話，看他打哈欠、眼睛變睏倦，最後靠著我的胸口睡著，那種好不容易的心情，都讓我忍不住想：我媽當年也是這樣吧？有機會應該問她當時哄我睡覺時有沒有哼歌，順便說一句：不肯睡覺應該是天生的，別自責了。●

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