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【藝術文化】北藝中心落地前六釐米 用馬戲擁抱失衡與失控

2024/12/28 05:30

《落地前六釐米》將哲學思維融入馬戲，打造充滿張力的舞台效果。（張震洲攝，北藝中心提供）《落地前六釐米》將哲學思維融入馬戲，打造充滿張力的舞台效果。（張震洲攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心舉辦的第2屆馬戲節，推出劇場導演洪唯堯首度挑戰執導的馬戲作品《落地前六釐米》，透過大型道具、多媒體技術和極具挑戰性的動作設計，將哲學思維與馬戲融合，打造充滿張力的舞台空間，今、明兩日在北藝中心球劇場演出。

洪唯堯表示，他受到德國哲學家尼采《查拉圖斯特拉如是說》將人比喻為「走鋼索的人」影響，從空中飛人表演者落地前的六釐米可能遇到的變數為出發點，他說明：「調整好可以完美落地，沒有調整好，可能會摔倒；我想要探索的是，在成功落地前的決定性瞬間，充滿了緊張、期待和不確定性，以及面對不確定性時，人們的掙扎、搏鬥和不服輸的精神。」

為了營造出失衡、失控的狀態，舞台上設置了大型電風扇、網球發射機等道具，不斷干擾表演者的動作，觀眾可看到表演者在面對突發狀況時的反應。洪唯堯指出，此次創作很特別，既不想讓馬戲演員演戲，也不想讓舞者做馬戲，「而是讓表演者在同一個舞台上，以各自擅長的方式表達，藉此呈現獨特的表演藝術魅力。」並邀請觀眾感受在失衡中尋找平衡的過程。詳詢OPENTIX網站。

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