【藝術文化】「未探索的故事」寶藏巖登場 探索當代生活變遷

Jose Olarte〈How to Keep a System in Place〉6 頻道視訊裝置,尺寸依場地而定,2024。(寶藏巖提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕因為AI環境不斷進化,致使許多網路原生世代的青年在藝術創作上有了有別以往的質變。由國立台北藝術大學與寶藏巖國際藝術村合作的「未探索的故事」展覽,連結北藝大學生課程與策展實務計畫,邀請台灣、英國、菲律賓等地的創作者,以作品呈現其所關注的議題,進一步探討進步與保護、數位與現實之間,以及個人在變革中建構生存空間的各種辯證關係。

林廷謙〈秋天就該如此〉樹幹、樹葉、噴漆,尺寸依場地而定,2024。(寶藏巖提供)

展覽分別以3種視角切入不同的議題,包含「我們不會懷念這一切」、「構築現實」以及「霎時憶溯」。從探索數位如何影響身份與歸屬感,反思我們如何塑造生活環境(無論是真實或虛擬),到記憶與嚮往如何提供調和過去的途徑,同時指引我們在未來的探索中前進。

菲律賓藝術家Jose Olarte以作品〈How to Keep a System in Place〉回望1971年8月21日的米蘭達廣場爆炸事件,當時造成9人死亡、95人受傷,催動菲律賓總統馬科斯(Ferdinand Marcos Sr.)於1972年以共產主義威脅為由宣布戒嚴。Olarte受到這段歷史啟發,利用馬科斯的演講音頻和開源監控軟體,創作出追蹤假想革命者在菲律賓景觀中移動的視覺效果,並參考找到的影像資料。這件裝置作品展示在堆疊成金字塔形狀的映像管電視上,象徵著菲律賓的階級結構,質疑監控的有效性。裝置中伴隨著藝術家收集的森林、抗議和建設現場的環境聲音,模擬出一個虛構但又令人毛骨悚然的、以監控為驅動的環境;台灣藝術家林廷謙〈秋天就該如此〉用噴漆與枯葉重置颱風過後的台北景象,企圖重置秋天該是枯黃景象的想像,遙遙呼應氣候變遷的意涵。

展品集結互動裝置、聲音藝術、生態材料和錄像作品等形式,邀請觀眾思考進步與保存、連結與控制、已知與推測之間的關係。展期至明年1月7日,地點於寶藏巖國際藝術村40號展間、山城53號展間。

