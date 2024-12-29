【家庭plus．徵文大拼盤】職場霸凌 何時歸零

圖／陳佳蕙

最近職場霸凌被掀起檯面，希望經過這次風波，台灣的職場環境可以更友善……

圖／陳佳蕙

〈離職海闊天空〉打壓當管理 貶抑人格

文／吉依（南投縣）

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大學一畢業到設計公司任職，進公司遭受狂風驟雨般的摧殘，讓社會新人上了震撼一課。

剛上班就感到不對勁，明明設計師手上工作量繁重，主管卻覺得我們是超人，拚命叫業務接案，又說公司加班費有限，逼員工挪用私人時間用愛發電，每個設計師都工作過度、行屍走肉的模樣，主管卻沾沾自喜業績上升向老闆邀功。

最不能忍受的是主管對我交上的設計方案總要先貶低，修改幾遍後還是選初稿，絞盡腦汁做不同設計只是浪費時間；連番的批評針對、稿件被丟桌羞辱，使我喪失自信，對專業的喜愛蕩然無存，必須吃安眠藥入睡，醒來想到要上班，緊張到發抖，也不知向誰申訴。

後來有老員工告訴我，公司上層風氣以打壓作為管理手段，讓有能力的新進員工懷疑自我，不敢貿然跳槽離職。我很快離開了那家公司，離職前擔心工作難找，離職後卻找到更好職位，當初的批評霸凌傷害，仍是難以抹滅的痕跡。

〈翻臉如同翻書〉同事與顧客 嘴臉不同調

文／藍田（台中市）

有機店的大姊待人親切，介紹商品好有耐心，她打的精力湯好好喝，常常有空就去有機店逛逛。

會計工作倦勤，我離職了。那天下午到有機店喝精力湯，門口貼著徵門市人員，心想，有和善的大姊當同事，這份工作應該起手不難，畢竟我也在這家有機店購物一年多了，熟悉環境。

但為什麼大姊對我愛理不理，問她專業知識，都說沒空，上班一個星期，冷暴力持續上升。

撐完一個月，她還是大冰塊，但是對客人卻是和善有禮又專業，我到底哪裡做錯了。等她休假的時間找副理詳談「我不適任要離職」，副理意味深長地笑了笑：「妳很適合，只是這家店不適合妳，北區店舖缺人，調妳過去好嗎？」隔天，我到北區店報到。

後來副理才告訴我，那位大姊的業績實力雄厚，客人喜歡找她買東西，服務態度沒得挑，扛了整家店2/3的業績，明知道她對新人刻薄，找她談過也無濟於事，又無法fire她，因為那家店的業績不能沒有她。

〈言語暴力爆發〉別人都不行 只有她行

文／陳小姐（台中市）

職場生涯裡曾有一段歲月是處於言語暴力的氛圍之下。

她是一位控制欲超強且情緒化的主管，心情不佳時，小事也會雞蛋裡挑骨頭。在她麾下工作我們只能當無聲的下屬，一切都要以她的意見為主，更不用說要得到她的肯定。功勞都歸她，究責就是下屬的錯。

但這種人向上管理及公關能力卻非常厲害，會包裝到讓外人看不清她的真面目。關起門來就是人設崩壞，冷暖只有我們自知。

吃她排頭與負面言語的荼毒是日常，幸好我們幾個女漢子心臟夠強，沒有被打倒。依靠的是共患難的革命情感以及團結一致的力量，大家經常互相取暖加油打氣。當時對我們而言，一日之計在於午，中午一到姊妹們早有默契直奔能量充電站──小麵館，一邊吃飯一邊抱怨吐苦水，情緒宣洩後才有元氣繼續面對，我們常笑說沒有一頓飯解決不了的事 。

那時的信念是別人不讓我們好過，我們更要好好過。在職場中尊敬她是長官，離開這圈子她之於我們只是陌生人。

〈整治口為遮攔〉手機傍身 隨時蒐證

文／盛貳載（嘉義市）

三年多前請調到現在的部門，不知道是自己不諳察言觀色，還是未能即時逢迎拍馬，竟然惹得部門裡頭的某位老大姊盯上自己，經常在開會時假藉各種理由故意找碴及冷嘲熱諷。

一開始，由於自己初來乍到，便選擇了退讓隱忍，但是這位老大姊似乎食髓知味，對於自己的言行愈來愈不加掩飾，連部門裡的其他同事都覺得她根本就是刻意針對，而我也認為她的言行已經超過了容忍的底線。

於是，我先在部門群組裡發了一則訊息，訊息裡沒有指名道姓，但清楚表明為了團隊和諧，自己不會追究過往，但往後的日子會開始針對霸凌一事蒐證。接著，只要必須和這位老大姊有所接觸，不論是個別對談或集體開會，我都會直接把手機的錄音軟體打開，並當著她的面把手機擺在桌上，讓她不敢再口無遮攔、無的放矢。

成功讓這位老大姊閉上了她惡毒的嘴巴，阻斷她對我的言語霸凌。

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