【藝週末．藝週年度特企】2024藝文10大新聞

專題企畫／藝週末

2024年進入尾聲，回顧一年來台灣藝文界，不只大型展覽、表演藝術活動活絡，也是台灣藝文在國際能見度上饒有斬獲的一年，譬如楊双子《臺灣漫遊錄》獲獎、捷克作家閱讀月與明年首爾國際書展以「台灣」為主題國；而妮妃雅、風中燈牽亡歌陣登巴黎文化奧運，亦引起廣泛注目。藝週末特別企畫年度回顧專題，精選10大藝文新聞以饗讀者。

國立歷史博物館整建5年重新開館 國父紀念館接力閉館整修

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整建5年的史博館今年重開大門。（記者凌美雪攝）

創立於1955年的史博館，於2019年展開館舍建築整修補強工程，2024年2月完工，閉館5年，終於在2月7日進行揭牌儀式、重新開館試營運，2月21日正式對一般民眾開放。時任館長王長華指出，史博館過去是台灣近現代美術發展重要的社會集體記憶，重新開館後將努力成就「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」。（文：記者凌美雪）

國父紀念館今年起閉館整修。（文化部提供）

同樣具歷史與觀光代表性的國父紀念館，則繼史博館整修完工重啟後，宣布閉館整修，於2月25日辦理開工祈福儀式，整體工程預計115年第4季完工。（文：記者凌美雪）

奇美英國國家藝廊珍藏展爆紅 門票演唱會等級秒殺

由奇美博物館策畫，英國國家藝廊200年來首度登台，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，預售票3月1日中午開賣就瞬間爆量，僅單一通路就超過30萬人在線點選搶購，造成網路連線異常，「早鳥票」、「開幕限定票」皆在3分鐘內全數售完，被形容為演唱會等級的秒殺。

「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」創奇美歷來最佳票房。（記者凌美雪攝）

「從拉斐爾到梵谷」展出50位大師、52幅真跡畫作，被譽為「台灣史上最高規格的西洋畫展」，自5月2日開展至9月1日，展期4個月，共吸引逾42.5萬人，成為奇美博物館開館以來最多參觀人次的特展。（文：記者凌美雪）

中正紀念堂儀隊終於走向民主大道 1小步竟然花了44年

為落實轉型正義，中正紀念堂國軍儀隊7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方。新的操演路線，是每逢整點時，有2組分別各有1位禮兵長及2員禮兵的組合，從大孝門西段及大忠門東段，環繞著建築周圍走向民主大道，進行完儀隊訓練展示後，返回備勤室，全程約15分鐘。

中正紀念堂儀隊從蔣介石銅像大廳移至民主大道前方。（記者方賓照攝）

中正紀念堂國軍儀隊禮兵演練，是自1980年開始辦理，歷時44年後，首次撤出銅像大廳，回歸巡查訓練及維護場域安全的目的。文化部長李遠有感而發表示，「在解嚴37年的今天，我們被束縛了近半世紀的思想，終於正式解嚴了。」而這樣的一小步，竟然花了44年。（文：記者凌美雪）

捷克「作家閱讀月」推主題國台灣 31位台灣作家赴捷克與斯洛伐克輪番朗讀作品

作家李昂（左）在捷克朗讀月上以中文朗讀作品〈彩妝血祭〉。（文化部提供）

中東歐地區著名的文學活動「作家閱讀月」7月於捷克第二大城布爾諾Goose on a String Theatre盛大開幕，今年主題國為「台灣」，由文化部與捷克風車出版社（Větrné mlýny）合作薦送31位台灣作家，包含李昂、程廷（Apyang Imiq）、陳雪、利格拉樂．阿女烏（Liglav A-wu）、洪明道、廖鴻基、楊双子、沙力浪、鴻鴻、鍾文音、向陽、羅智成、徐振輔、張娟芬、李桐豪、羅任玲、吳明益、陳思宏、童偉格、連明偉、黃崇凱、高翊峰、曹馭博、蘇偉貞、賴香吟、平路、林俊頴、洪愛珠、劉梓潔、言叔夏、陳又津等人赴捷克與斯洛伐克參與，進行為期1個月的馬拉松式朗讀活動，並於官方臉書進行直播，呈現台灣文學的眾聲交響。（文：記者董柏廷）

妮妃雅、牽亡歌陣登巴黎文化奧運 總統：台灣館團結了每個人的心

伴隨巴黎奧運期間登場的巴黎文化奧運，自7月27日展開至8月10日，台灣首次籌組大規模國家級團隊設置台灣館，希望在全球注目的體育賽事中，能以最具台灣特色且多元豐富的藝術表演，讓世界認識台灣。

文奧台灣館在15天期間，共有24組表演團隊，完成了57場演出。首度走上國際的風中燈牽亡歌團意外爆紅，而已享譽國際的台灣之光妮妃雅，則於閉幕壓軸演出結束前，迎來拳擊女將林郁婷奪金消息，在奧運應援曲唱出「勝利就是現在」時，全場歡聲雷動，互相擁抱，感動得哭紅眼。

妮妃雅站上文奧舞台領觀眾一齊為台灣加油。（記者凌美雪攝）

妮妃雅說，雖然不知為何台灣在聯合國沒有席次，但她相信台灣終將變成國際的成員。總統賴清德也貼文感謝所有參與文奧的夥伴「團結了每個人的心」，並「讓世界看見台灣的力與美！」（文：記者凌美雪）

英國知名演員蒂妲．史雲頓首度訪台演出作品《親愛的帕索里尼》1分鐘內完售

英國知名演員蒂妲．史雲頓首度訪台演出作品《親愛的帕索里尼》造成轟動。（北藝中心提供）

台北表演藝術中心主辦的2024台北藝術節，邀請英國知名演員蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）與時尚歷史學家奧利維耶．薩亞（Olivier Saillard）合作推出的作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini），預購訊息發布後造成轟動，全部1千4百多張票券，在1分鐘內完售。劇中結合電影、時尚、行為藝術等，也讓蒂妲．史雲頓穿上已故知名劇服設計師達尼羅．多納蒂（Danilo Donati）為義大利導演帕索里尼設計的戲服進行展演，整齣表演沒有劇情、也沒有事件，服裝從演員的身體抽離，成為主角，而蒂妲．史雲頓成為載體，隱藏在布料後面，透過特殊的肢體語言揭示服裝的另一面，藉此致敬義大利電影導演帕索里尼。（文：記者董柏廷）

黃土水〈甘露水〉首次以國寶身分赴東京參展

黃土水作品〈甘露水〉首次以國寶身分赴東京參展。（記者董柏廷攝）

由國立台灣美術館與東京藝術大學共同主辦的「黃土水與他的時代─臺灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」於9月6日～10月20日東京藝術大學大學美術館展出。這是黃土水〈甘露水〉在2023年被登錄為國寶後，初次赴海外展出，同時也是培育黃土水雕刻專業的母校，更顯意義非凡。日本媒體《每日新聞》更於9月5日以頭版頭題的規格對黃土水及其作品進行大篇幅報導。展覽以此作為開端，聚焦於黃土水短暫卻璀璨的1920至30年代，匯集20世紀初臺灣與日本藝術家的58件雕塑與繪畫作品，重現百年前日本現代藝術正值創新與傳承的世代交替之際，所呈現的蓬勃狀態，既能探索彼時東京的樣貌，也進一步領略黃土水的藝術成就。（文：記者董柏廷）

國台交團長劉玄詠轉任駐奧地利大使 成台灣首位音樂大使

前國台交團長劉玄詠（前排右2）轉任駐奧地利大使，成台灣首位音樂大使。（記者凌美雪攝）

總統府於10月14日公布「特任劉玄詠為駐奧地利大使」，時任國立台灣交響樂團團長的劉玄詠，則在11月率團赴奧地利及捷克巡演後，於12月14日正式赴維也納就任。

劉玄詠1960年生於台灣新竹縣，大學畢業後赴奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學管弦樂學系主修伸縮號，獲演奏家文憑。歷任國立台灣交響樂團專任團員、長號首席、副團長、團長職。劉玄詠既是演奏家，也是指揮家、音樂教育家、音樂推廣與藝文產業推動者，多次率團於海外多國進行文化外交，因此，也被譽為台灣首位「音樂大使」。（文：記者凌美雪）

楊双子《臺灣漫遊錄》獲日本翻譯大賞與美國國家圖書獎翻譯大獎

作家楊双子（右）執筆的作品《臺灣漫遊錄》，英文版由台灣譯者金翎（左）翻譯，獲得今年美國國家圖書獎翻譯文學類大獎。（美聯社）

楊双子執筆的《臺灣漫遊錄》2020年由春山出版社出版，主題關注台灣歷史，亦是探討翻譯文學本質的著作。2021年獲得金鼎獎圖書類文學圖書獎。2024年5月三浦裕子翻譯的日文版獲日本翻譯大賞；同年，11月台灣譯者金翎翻譯的英文版，再掄得美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，是台灣文學作品首度獲此殊榮。英文版譯者金翎提到，翻譯過程花最多時間在於歷史的考證功夫，「小說中充滿許多台灣歷史，即便是台灣讀者也不見得知道。翻譯的時候，常常必須查證是否有對應的英文名詞可以使用。若沒有，便須創造出新的詞彙。」12月總統賴清德更是接見楊双子與譯者金翎，給予鼓勵及肯定。此次獲獎，實為國內長期耕耘台灣文學外譯工作開出的美麗花朵。（文：記者董柏廷）

創本土原創音樂劇之先 《勸世三姊妹》宣布進軍紐約外百老匯

被譽為現象級舞台劇的本土原創音樂劇《勸世三姊妹》，9月宣布將於2025年1月前往紐約外百老匯演出，以音樂劇音樂會的形式呈現，相同版本於行前在1月先在台大遊心劇場演出，原定2場，供不應求，再加1場，仍然秒殺。

《勸世三姊妹》將於明年前進紐約外百老匯。（記者凌美雪攝）

在美國也有很多觀眾不斷敲碗詢問紐約的票務資訊，製作團隊躍演於12月24日公布，《勸世三姊妹》音樂劇音樂會將於2025年1月23日至25日在紐約市Theatre Row舉行，限量4場，且不對外公開售票，特別邀請業界專業人士、文化官員及當地製作團隊參與。另將於1月上旬公告開放一般觀眾登記索票的資訊。（文：記者凌美雪）

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