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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】家長說了算 孩子不服

2024/12/30 05:30

家長說了算 孩子不服家長說了算 孩子不服

文／射手媽咪婷婷

「沒有什麼理由，我說不行就是不行！」是否覺得這句話再熟悉也不過呢？打從童年時期直到為人父母，這句話不僅言猶在耳，也很可能不自覺地從自己口中吐露，為每個不知道該如何回答的時刻，提供了一個安全的防護罩。

其實在家庭環境裡，反而是最需要講求同理與尊重，當一件事不被允許，也應該有合乎情理的解釋，比如在馬路上橫衝直撞會遭受到生命危險、隨意碰觸滾燙的熱水壺會燙傷，或是不被允許吃冰淇淋是因為咳嗽未癒，這些都是基於對生命的保護及健康的維護，應該被清楚地闡述，相信也能被孩子所接受。

反而我關注到的在於有些時候不明說的理由，是基於一種「權力不對等」的關係，也就是說當一個人認為自己的權力高於另一個人，他必然會認為自己不需要花費力氣去做溝通，而是以直接下達命令的方式，期望對方能順從並執行，而這也是為什麼許多父母從來都不認為需要給孩子一個理由的原因。

就拿我最近遇到的例子來說吧！某天，女兒想穿著一襲水藍色艾莎公主的禮服出門，我告訴她在路上沒有人會這樣穿，她卻回覆沒有人這樣穿，為什麼她就不行？我馬上稱讚她的想法很有道理，也意識到自己的理由不具有合理性，於是告訴她不建議的原因是天氣關係，加上衣服不透氣的緣故，幸好女兒聽了之後能理解也接受建議，避免了一場可能發生的爭執場面。

每個人都希望被他人尊重，不希望自己的想法被無條件推翻，倘若我們期許自己的孩子成為一個懂得傾聽也擅長溝通的人，就務必屏棄權威式的口吻，並多花一些心思去覺察自己的心態與做法。

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