【自由副刊】2024文學備忘錄

圖◎小川

◎自由副刊 圖◎小川

司馬中原。（台文館提供）

一月

馬森。

（馬森家屬提供）

■4日，作家司馬中原（1933-2024）辭世。本名吳延玫，1949年來台，1962年退役後專事寫作，曾主持電視與廣播節目。創作以小說為主，兼有散文、傳記。曾獲國家文藝獎。

修護人員加強《呂赫若日記》書盒結構。

（台文館提供）

■4日，作家馬森（1932-2023）去年12月3日於加拿大辭世。其訃告由夫人徐秀玲於1月4日發布。本名馬福星，曾兼任《聯合文學》總編輯；1987至2000年受聘任教於成大中文系。作品有小說、劇作、散文等數十種。

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《來自清水的孩子》。

■17日，李桐豪〈非殺人小說〉曾獲林榮三文學獎．短篇小說獎二獎，由導演柯貞年及編劇王小棣合作打造，劉冠廷、王淨、隋棠等化身小說人物，拍攝成八集推理懸疑台劇《非殺人小說》。

《美國佬》。

二月

《魔戒：洛汗人之戰》以動畫呈現中土世界。（華納兄弟提供）

■15日，台文館「館慶二十．文物賦活」特展至7月14日，包含歷時多月修護的《呂赫若日記》。

齊邦媛。（天下文化提供）

■16日，戲劇學者胡耀恆（1936-2024）辭世，投身戲劇藝術教育三十餘年，著作等身，對國內戲劇界發展影響深遠。

小說家張嘉祥所屬的裝咖人樂團參與台南文學季開幕。

（台南市文化局提供）

■18日，客委會自2021年起進行客家文學作品翻譯及海外推廣計畫，此次選譯李喬、曾貴海、吳錦發、張芳慈等作品，6月出版杜潘芳格、吳錦發、李旺台作品。

林亨泰。（林巾力、文化部提供）

■20日至25日，第32屆台北國際書展在台北世貿中心一館舉行。主題國為荷蘭，共有34國、509個出版單位參展、超過40位國際作家蒞臨，舉辦逾400場活動。據書展基金會統計，共55萬人次參觀，版權桌次會議1910場，盛況是2023年書展的三倍。

艾莉絲．孟若。（法新社）

■22日，光磊版權經紀公司與台灣推理作家協會理事長冬陽推出《PUZZLE》；6月，台灣犯罪作家聯會取得授權，《推理》復刊。

「六十而笠．笠詩社六十週年特展」。

（台文館提供）

■22日，《皇冠》七十年，為台灣歷史最悠久的文學雜誌。

雷驤。（文化局提供）

■29日，法國吉美博物館「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」頒獎，由台東大學兒童文學研究所所長游珮芸、繪本作家周見信以《來自清水的孩子》獲增設的圖像小說獎。

葉石濤文物。

（南市文化局提供）

三月

《哈利波特》初版水彩插畫封面。（法新社）

■1日，黃瀚嶢以《沒口之河》獲梁實秋散文大師獎首獎，翻譯大師獎首獎為施清真譯作《美國佬》。

曾貴海。（翻攝高雄畫刊）

■1日，諾獎得主莫言遭「小粉紅」提告，指控其作「侵害英雄烈士」、諾獎致詞醜化中國。中國官媒《環球時報》前總編胡錫進指這是原告利用民粹自我炒作的鬧劇，同濟大學教授張生說，若現在不幫莫言說話，以後會有更多作家因言獲罪。

趙南柱。

（屏東縣文化處提供）

■2日，2024台北文學季以「文學野生活」為題開跑，舉辦講座、特展、書展、文學閱影展等活動。

黃春明。

（資料照）

■13日，楊牧全集出版，由葉步榮主編，分詩、散文、文論、譯著、別卷等五卷，共三十冊，包括兩本英文著作和論文全新漢譯，別卷八冊錄有集外集、書信、照片、手稿等。

韓江。

（美聯社）

■14日，第1屆台灣詩人節，由成大越南研究中心、台文筆會、台灣亞洲交流基金會、發枝台語基金會、台越文化協會、台灣羅馬字協會等單位合辦，邀請越南作家來台交流。

林水福。

（資料照）

■15日，《魔戒》出版七十週年，托爾金逝世滿五十年，版權在部分國家進入公共領域。雙囍率先出版李函譯本，本事出版鄧嘉宛譯《霍比特人》等，另有相關動畫、電視劇、電玩出品。

1966年冬，左起瘂弦、聶華苓、保羅．安格。

（《文訊》提供）

■28日，齊邦媛（1924-2024）辭世。1947年來台，曾任職台大外文系、《中華民國筆會季刊》主編。曾獲總統文化獎文藝獎、金鼎獎、行政院文化獎，著有《巨流河》等。

平路。

（木馬文化提供）

四月

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（右）與譯者金翎。（中央社）

■12日，台文館與愛爾蘭都柏林三一大學、駐愛爾蘭代表處合辦「用筆來唱歌──聽台灣原住民族的天籟之音」特展，首次在愛爾蘭展出。9月5日至30日，台文館與墨爾本大學合作，在澳洲展出，並邀請亞榮隆．撒可努以「我的世界一直存在沒有消失」為題演講。

瓊瑤。

（翻攝自瓊瑤臉書）

■22日，2024台南文學季開跑，以「致台南的情書」為主題，打造「尋書香」、「讀冊聲」、「拾光味」企畫，另有「台南文學獎」等。

《百年孤寂》劇照。（Netflix）

■23日，第43屆行政院文化獎，由建築與文資學者傅朝卿、攝影家阮義忠及詩人林亨泰獲獎。

五月

■4日，李喬全集發表會。由客委會發起、台文館協助，歷時三年餘，完成六卷，共四十五冊。

■7日，駐紐約台北文化中心和紐約皇后區公共圖書館在美國亞裔月舉辦「台灣書櫃」展覽活動，三家分館展出十三部雙方選書，包括李維菁《人魚紀》、郭強生《尋琴者》等，展現台灣文學的多元。

■13日，諾獎得主艾莉絲．孟若（Alice Munro，1931-2024）辭世。7月7日，其女史肯納投書表示兒時遭繼父性侵，母親知情卻選擇保護加害者；她也曾為自己發聲，但「母親的名氣讓沉默得以延續」。

■15日，「吳濁流全集出版計畫」啟動，新竹縣、客委會、吳濁流文學獎基金會以三年為期合作，將蒐羅其作重新校譯，分階段問世，以紀念2026為其逝世五十週年。

■19日，賴和130歲冥誕、其後代成立的基金會三十年，在彰化藝術館推出特展，許多照片和史料首度展出，並邀請到《賴和先生全集》編纂者李南衡，他表示戒嚴時要蒐集賴和作品多虧許多貴人與前輩幫忙。

■28日，「六十而笠．笠詩社六十週年特展」台文館開展。強調本土精神、注重台灣現實的笠詩社成立於1964年，迄今持續發行詩刊。

■29日，作家、畫家、導演雷驤（1939-2024）辭世。曾獲金鼎獎、金鐘獎、台北文化獎，以速寫、彩墨、插畫、版畫等多媒材繪製作品，作品包含電視影集「映像之旅」、小說《矢之志》等多種。

六月

■25日，台文館「文學千層．故事連城：從17世紀開始的超時空之旅」特展，以台南為故事基底，展演台灣進入世界舞台的歷程。葉石濤紀念館26日推出串聯特展「從白色找回台灣文學的豐富色彩──葉石濤」。

■26日，《哈利波特：神祕的魔法石》初版水彩插畫封面，由湯瑪斯．泰勒（Thomas Taylor）繪製。該封面原作在蘇富比拍賣會拍出190萬美元（約新台幣6104萬元）天價。

七月

■1日，中東歐著名文學活動「作家閱讀月」今年首度以台灣為主題國，包括鴻鴻、賴香吟、言叔夏等三十一位作家赴捷克、斯洛伐克，進行為期一個月的朗讀會。

■3日，日本早川書房「台灣文學精選」系列，由吳佩珍、白水紀子和山口守編輯，推出《近未來短篇集》收錄賀景濱、黃麗群之作，接著出版施叔青《風前塵埃》、陳思宏《樓上的好人》譯作。10月26日、27日，文化部駐日台灣文化中心與紀伊國屋書店邀請黃麗群、東山彰良、譯者等在福岡及東京座談。

八月

■6日，醫師詩人曾貴海（1946- 2024）辭世，創作包括詩、散文、文論、自然書寫、歌詞，曾創辦《文學界》、《臺灣文學》。長年參與政治、社會運動。曾獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節國際詩歌獎。

■6日，文化部駐日台灣文化中心與台文館聯手在東京舉辦「飽讀食書──台灣珍味文學展」，分為「文學辦桌12道」、「飲食日常」及「體驗風土滋味」等。

■12日，第48屆金鼎獎文學圖書獎：馬尼尼為《今生好好愛動物》、楊莉敏《濃霧特報》、梁莉姿《樹的憂鬱》、廖偉棠《劫後書》，特別貢獻獎由《雄獅月刊》創辦人李賢文獲得。

■31日，屏東「南國漫讀節」開跑，聚焦「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世代」與「性別新思潮」，並邀請《82年生的金智英》作者趙南柱舉辦講座。

九月

■3日，黃春明獲「花蹤世界華文文學獎」。該獎由馬來西亞《星洲日報》舉辦，兩年一度選出一位得主，對象須是近年仍持續創作的華文作家。

■15日，捷克作家卡夫卡逝世百年，台文館、捷克經濟文化辦事處、捷克中心台北、德國在台協會及歌德學院台北等，合作推出「遇見卡夫卡Kafka in Taiwan：卡夫卡逝世100週年」，以漫畫、海報、舞蹈、電玩呈現。

■28日至10月12日，台北詩歌節以「詩如何讀我」為主題展開，丹麥詩人勞淑珍任駐市詩人，舉辦詩擂台、跨領域詩行動、短片企畫、詩歌表演等。

十月

■10日，2024年諾貝爾文學獎頒給南韓作家韓江（Han Kang，1970-），諾獎評審認為：「她以強烈的詩意散文風格直面歷史創傷，並揭露出人性的脆弱。」

■11日，詩人瘂弦（1932-2024）於溫哥華辭世。本名王慶麟，著有詩集、論述、回憶錄多種，與張默和洛夫創立創世紀詩社，從事報刊編輯工作卅餘年，主編《聯合報》副刊，創辦《聯合文學》。曾任東華大學客座教授，2023年獲台北文化獎。

■12日，適逢作家鍾肇政百歲冥誕，桃園市客家文化基金會舉辦文學饗宴與特展。12月發表「紀念鍾肇政先生百歲冥誕專書」。

■17日，紫式部寫於11世紀、描繪日本貴族生活《源氏物語》，全新中文譯本由學者林水福翻譯出版。

■18日，台北文學館將落腳公館，預計2027年底營運，北市府成立台北文學館籌備委員會，19日起展出「讀台北：複寫一座城市的練習」展覽。

■21日，作家聶華苓（1925-2024）辭世。曾主編《自由中國》，與保羅．安格爾（Paul Engle）創辦愛荷華大學「國際寫作計畫」，迄今有70多個國家、超過千位作家，在此得到交流，被譽為「文壇永遠的母親」。

■23日，公平交易委員會決議，聯合發行、大和書報、楨彥、紅螞蟻、創智、易可、旭昇、吳氏等八家圖書經銷公司，於政府實施免徵5%營業稅後，仍透過出席會議、同業聯繫等方式，構成違法的「合意聯合行為」。除令八家業者停止違法行為，並裁處聯合發行80萬元、大和書報20萬元、楨彥及紅螞蟻公司各10萬元。

■24日，一份《小王子》法文原稿，以125萬美元（約新台幣4000萬元）出售，此原稿乃作者在納粹占領法國期間，流亡於紐約時所寫。另兩份原稿，分別收藏在法國國家圖書館和美國德克薩斯州的哈利．瑞森展覽館。

十一月

■1日，台灣文學獎金典獎年度大獎為平路《夢魂之地》。蓓蕾獎：黃璽Temu Suyan《骨鯁集》、許恩恩《變成的人》，及同時獲得金典獎的梁廷毓《噤聲之界》。金典獎還包括張郅忻《山鏡》、隱匿《幸運的罪》、鹿苹《甜麵包島》、簡永達《移工築起的地下社會》、李金蓮《暗路》、唐捐《噢，柯南》等書獲獎。

■2日，林榮三文學獎揭曉，短篇小說獎首獎姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉，新詩獎首獎陳昌遠〈按鍵〉，散文獎首獎謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉。

■12日，台文館《全臺詩》全套八十二冊出版完畢。施懿琳主編，彙集多位學者專家歷二十四年分階段出版，收錄從鄭氏、清領、日治到戰後，包含在台書寫、離台後關於台灣的古典詩作。

■13日，日本詩人谷川俊太郎（1931-2024）辭世。自《二十億光年的孤獨》後，出版七十餘部詩集，跨足電影電視劇本、隨筆、翻譯、童書等領域。為動畫《原子小金剛》主題曲作詞。

■16日，侯季然執導、夢田影像製作《書店裡的影像詩》第三季，以短片記錄台灣四十家獨立書店，在金馬影展首映。

■20日，美國國家書卷獎頒獎典禮，楊双子著、金翎譯《臺灣漫遊錄》獲頒翻譯文學獎，是首位台灣得獎者。此書日譯本亦於5月21日獲日本翻譯大賞，三浦裕子譯，是台灣文學作品首次獲該獎。

十二月

■4日，大力呼籲「善終權」的作家瓊瑤（1938-2024）自殺辭世。本名陳喆，身兼作家、編劇、影視製作人、歌曲作詞人，小說大量改編為電影或電視劇，BBC稱她為「全球最受歡迎的華文言情小說作家」。

■7日，台灣閱讀節登場，國家圖書館邀集十一個駐台大使館與機構，呈現以「世界交享閱」為名的閱讀風景。

■8日，台文館「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，呈現20世紀以來捷克現當代文學史料，展出米蘭．昆德拉等作家手稿、珍貴刊本、照片與器物。

■11日，馬奎斯（García Márquez）《百年孤寂》，由Netflix改編為影集播出，馬奎斯兩位兒子擔任此劇執行製片，經歷超過四年製作。

■14日，林榮三文化公益基金會主辦、台灣文學學會承辦「寫作之道：林榮三文學獎二十週年研討會」，邀請學者檢視此獎對文化場域的影響力，並針對得獎作品細部觀察，另有歷屆得獎者與評審座談。

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